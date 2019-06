Aprendiendo metodologías ágiles - Loogic Startups

Desde que llegué a Sngular, hace casi ya dos años, había estado viendo las Metodologías Ágiles desde la barrera. Para mi siempre ha sido algo que me llamaba la atención, sobre todo por la influencia de Agustín, pero no había tenido la oportunidad de profundizar en ello.

Ahora estoy aprendiendo mucho sobre Scrum, y también sobre otras metodologías, especialmente OKR, aunque no se trate específicamente de una metodología de desarrollo ágil, pero sí que comparte muchas ideas en común al respecto de la necesidad de una cultura de empresa que fomente la autonomía y la transparencia.

Al respecto de estos temas me gustaría recomendaros hoy un evento que estoy organizando en Sngular para tratar precisamente cómo este tipo de metodologías pueden ayudar a las empresas en sus procesos de transformación digital. Porque eso de transformarse digitalmente suena muy bien y parece muy necesario para la mayoría de las empresas, pero me temo que muchas no van a ser capaces de conseguirlo si no son capaces de pasar de la teoría a la práctica.

Por eso os recomiendo participar en el evento de Transformación Digital y Metodologías Ágiles en el que contaremos con Roberto Canales, fundador de Autentia para darnos a conocer la importancia de este tema y con otros ponentes para contarnos su experiencia al respecto. Será el 19 de junio a las 18h en Madrid.