Mis herramientas para el teletrabajo

Me he resistido a sumarme a la ola de contenido oportunista, no me gusta y con este artículo solo pretendo mostrar las herramientas que yo utilizo de manera cotidiana, en mi día a día habitual de teletrabajo. Este post es atemporal y puede que te sea útil sea cual sea el momento en el que lo leas.

En Loogic, cuando empezamos, cuando hemos sido 25 personas o ahora, siempre hemos teletrabajado sin oficina. Hubo una época, no muy larga, en la que nos veíamos en oficinas de coworking. Pero el grueso del trabajo siempre ha sido a distancia, sin ubicación fija.

Con el tiempo, aunque Loogic como negocio ya no tiene actividad, yo continúo teletrabajando en mis proyectos y con mis clientes.

En este artículo no voy a exponer las múltiples opciones y herramientas que podemos encontrar online disponibles para teletrabajar. Voy a exponer las que yo utilizo, ni mejores ni peores que otras. Simplemente son las aplicaciones o herramientas que me he habituado a utilizar y que a mí me funcionan.

Estas herramientas también están condicionadas por el tipo de trabajo que realizo actualmente, muy centrado en el mundo del pódcast con la Agencia Pódcast.

Salvo en los casos en los que lo indique, todos los servicios que aquí menciono los utilizo de forma gratuita.

Correo electrónico

El tema del correo electrónico no es tan obvio como parece. Muchas personas utilizan un correo personal de Yahoo o Hotmail, y sientiéndolo mucho, no son buenas soluciones para uso intensivo. Entre otras cosas, se comen un montón de correos que son considerados spam y no entrar ni en la bandeja de spam del usuario.

Personalmente creo que la imagen profesional utilizando estos dominios para correo electrónico tampoco es la mejor.

En definitiva, en mi caso utilizo Gmail para gestionar el correo propio de gmail como el de los dominios personales de mis proyectos. La categorización por etiquetas es el gran invento para el correo electrónico y eso compensa que el sistema de búsqueda de correos es mejorable.

Por si alguno se lo pregunta, yo sí borro correos por mucho espacio que me promete gmail: la basura a la basura.

Si no te gusta gmail o el imperio Google, me gusta mucho la aplicación de correo Roundcube que ofrecen alojadores de dominios y hosting web. En mi caso me gusta mucho el servicio de correo de Ionos que para alguna cuentas lo utilizo como una especie de respaldo.

Copia de seguridad

Hace tiempo que tomé la decisión de trabajar en entornos online, no sólo por la disponiblidad en cualquier ubicación, sino por la integridad de la información.

Ahora mismo se me puede quemar el ordenador que no me altero porque tengo todo lo imprescindible en la nube. Esto no es gratis. En mi caso pago por espacio adicional a Google.

De algunas cosas tengo una copia de seguridad en un disco duro externo, pero más por herencia de otros tiempos que por necesidad real.

Sí que tengo un pequeño problema con las copias de seguridad de los pódcast, porque requieren mucho espacio, y aún no he decidido el sistema a utilizar. Guardo los máster de las grabaciones además de los archivos de audio para publicación. Creo que me voy a decantar por un disco duro externo para esto.

Muchas veces me pregunto si realmente necesito una copia de seguridad de las grabaciones y de los audios finales, teniendo en cuenta que éstos están en uno o varios servidores online donde alojo los pódcast, y los servicios online tienen sus propios sistemas de copia de seguridad.

Creación y edición de documentos

Partiendo de que no necesito un gestor de proyectos completo, utilizo un sistema básico de creación de documentos online. Fundamentalmente utilizo Google Docs. En ocasiones necesito moificar documentos de Microsoft y para esos casos en los que debo asegurar la compatibilidad, sobre todo si se trata de hojas de cálculo, utilizo el servicio gratuito online de Office.

Reconozco que las aplicaciones móviles de Microsoft para Android son muy buenas, tanto como lo pueden ser las apps de Google (cada una para sus documentos). Además la app Word para Android visualiza muy bien los documentos pdf.

Todos los documentos terminados que comparto lo hago en formato pdf. Desde Google Docs es muy sencillo convertir cualquier documento en pdf, no así en Office que no tiene esa opción y hay que tirar de la conversión a pdf que hace el navegador con resultados no siempre correctos.

Para realizar presentaciones de servicios para clientes utilizo Canva. Si aún no lo has probado te recomiendo que le eches un vistazo a la alternativa española Edit.org Yo soy negado con el diseño gráfico, pero estas herramientas te permiten utilizar plantillas con muy buen resultado.

Por último para hacer anotaciones en cualquier momento y en cualquier lugar, especialmente con el móvil, utilizo Keep. Esta aplicación de notas que fue comprada por Google se integra muy bien con el correo de Gmail y me resulta muy práctico revisar mis notas desde el propio correo en navegador de escritorio.

Bancos y manipulación de imágenes

En cuestión de imágenes recurro al archiconocido Pixabay y de vez en cuando a Flaticon. Para editar las imágenes online utilizo Pixlr.

Para equipos de trabajo

La variedad de herramientas para equipos de trabajo es enorme, así que cualquiera que utilices y te vaya bien será la adecuada. Como he dicho que solo iba a mencionar las herramientas que utilizo me muerdo la lengua para no nombrar algunas que recomendaría, y te diré que utilizo Slack. Soy autónomo y voy por libre, pero utilizo la comunidad en Slack de Sinoficina. Creo que es una solución muy buena para comunicación de equipos que no necesitan gestionar archivos archivos compartidos por este mismo medio.

Para compartir archivos con colegas en algunos proyectos o bien con los clientes, utilizo el conocido Wetransfer. Estos días me han recordado la existencia del equivalente español Ydray que es una opción también interesante que funciona de la misma manera. En caso de necesitar un plan premium de pago, la aplicación española tiene un escalado de precios para ajustar el presupuesto, y en el momento de escribir este post ha aumentado temporalmente el tamaño de archivos a enviar hasta los 10Gb de forma gratuita.

Para terminar

Y por último y lo más importante, siempre he utilizado y lo sigo haciendo: un cuaderno y lápiz. Pero lápiz de verdad, con su sacapuntas (la goma de borrar no la uso). Y no me vale cualquier lápiz, me he hecho todo un experto. Aquí está la prueba.