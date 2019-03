Pre-lanzamiento de Scriptanext.com, la herramienta para escritores y autores - Loogic Startups

Hoy os quiero presentar mi visión del software online para escritores. Autores, escritores, ¿qué concepto utilizar? Hace tiempo que me planteé realizar una sencilla herramienta online que facilitara la vida al escritor de una novela. Lo descarté porque me parecía que el mercado era un poco limitado y ya existe una herramienta muy popular (aunque no es online) llamada Scrivener.

Sin embargo, he decidido retomar esa idea y plantear la herramienta como una ayuda para todo tipo de escritores y autores de textos. Lo mismo vale para organizar un libro, sea una novela o un ensayo (o libro profesional), que para preparar el guión de un podcast, o preparar un artículo de más de 1.500 palabras para un blog o un reportaje periodístico extenso.

A pesar de ampliar el mercado objetivo, hay dos cuestiones importantes a tener en cuenta. La primera es que el público objetivo es heterogéneo y eso puede ser un problema para llegar a él y un esfuerzo de marketing mayor para dar a conocer el servicio. El segundo es si realmente la misma herramienta es útil a estos perfiles distintos. Podemos asumir que para escribir un libro, sea una novela o un ensayo, el procedimiento o las necesidades de organización son similares. ¿Se pueden asemejar estas necesidades a las que tiene un periodista o comunicador para preparar un reportaje en profundidad sobre un tema específico? ¿Se pueden asimilar estas necesidades a las de un blogero que prepara un artículo de dos mil palabras o un newsletter extenso como los de Futurizable?

Validar la hipótesis

Necesito validar esas hipótesis, y en este momento soy yo mismo el que me he creado varios proyectos de distinto tipo dentro de la aplicación y ver si me es útil para todos esos tipos diferentes de trabajo. No tengo intención de escribir una novela y un ensayo, pero sí que he planteado posible libros reales que podría escribir para comprobar cómo me siento de cómodo yo mismo con mi propia herramienta. Como todo lo que hago, primero me tiene que gustar a mi.

Os adelanto que mi respuesta es que Scriptanext sí que es útil para todos los casos (reconociendo que es de más utilidad para libros que para reportajes periodísticos), y no descarto incorporar peculiaridades que los propios usuarios vayan sugiriendo según su tipología de uso.

En este momento la fase de desarrollo en la que se encuentra Scriptanext es la automatización de tareas de servicio, es decir, convertir la herramienta (ya completamente funcional), en un servicio SaaS. Esto es rápido, porque gracias a WordPress (lo siento por los odiadores de WP), esto es sumamente rápido de construir.

Aún queda una pregunta crítica, ¿cambiaría el autor/escritor su actual sistema de organización y escritura por esta nueva propuesta? Los usuarios de Scrivener en PC estarían dispuestos a cambiar a Scriptanext software online? Esto no lo puedo saber hasta que no pruebe el marcado, y esa es mi intención.

¿Quieres probar la herramienta para escritores?

¿Quieres probar la herramienta para escritores? Deja tu correo en el siguiente enlace y te avisaré cuando esté lista (dentro de muy poco). Formarás parte del primer grupo que usa la aplicación Scriptanext para escritores y autores, y prometo ser muy sensible a las opiniones y necesidades que tengas al respecto.

Si te preguntas cuál es el modelo de negocio que hay detrás, es bastante sencillo. La funcionalidad de la herramienta estará disponible al 100% de forma completamente gratuita. Si haces un uso no intensivo de la aplicación, apenas consumirás recursos y podré mantener el servicio gratuito para siempre. Si haces un uso intensivo de la aplicación, necesitarás más espacio, dar entrada a usuarios adicionales que hacen de correctores o lectores beta, una mayor frecuencia de copias de seguridad, etc., y esto es lo que tendrás que pagar.

Por último comentar que Scriptanext es parte del proyecto global Basicast alrededor del mundo del libro. Esta es mi apuesta de equilibrio entre el foco y la diversificación.