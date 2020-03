Desde que monté Agencia Pódcast he pensado si podría hacer un pódcast para Loogic. Hasta ahora había tres motivos fundamentales para no hacerlo.

Aportación de valor

El primero, la aportación de valor. Hay muchos pódcast de entrevistas, bueno, no tantos. Pero las personas más interesantes del sector de las startups han sido entrevistados muchas veces y en muchos ámbitos distintos. ¿Realmente aportaría valor otra entrevista más con emprendedores e inversores?

En el formato pódcast lo está haciendo muy bien @josek_net con @EnDigitalP. Como hagas algo que le gusta te llama crack y ya no hay quien se resista a su llamada. Bromas aparte, el pódcast merece la pena y entrevista a todo tipo de emprendedores.

Otro pódcast que lo hace muy bien es el de @kfundvc con emprendedores e inversores de primer nivel.

Entrar ahora en liza audiofónica con ellos no me parece nada interesante, así que lo descarté rápido. Al hacerlo, sin embargo, me vienen a la cabeza los eventos Smart Money que organizamos en su momento. Hicimos muchas entrevistas a inversores y les preguntamos cosas que no les habían preguntado antes (algunas), y me apetece retomar esas cuestiones.

La continuidad y la duración

El segundo motivo para no crear el pódcast de Loogic era la continuidad. Todo podcaster sabe que la continuidad es el primer enemigo. Con el arranque de Agencia Pódcast comprometerme en exceso era una locura.

El tercer motivo es que una entrevista requiere en teoría un rato largo de charla, para sacarle su jugo. En realidad eso no es cierto, sino que el formato de entrevista se suele realizar de forma extensa, pero no por necesidad, sino por gusto.

El desenlace

Si nos vamos a la radio, las entrevistas a personajes públicos son relativamente breves. Desde unos minutos hasta media hora, dentro de programas con secciones variadas, pero no se alargan más como norma general.

El motivo de la duración de las entrevistas, por tanto, queda desterrado. Puedo hacer entrevista de máximo 20 minutos y no pasa nada. Estas entrevistas cortas tendrán que ser muy precisas para sacarle el jugo al invitado. Ese es el reto: obtener valor en poco tiempo de entrevista. La clave está en preguntar cosas diferentes.

En cuanto al segundo motivo, el de la continuidad, también es replanteable. ¿Cuántos episodios tienen las series actuales de las plataformas de vídeo bajo demanda y de los pódcast de ficción sonora? Es ficción, cierto, pero el nuevo estándar del sector son temporadas de 8 episodios.

He decidido asumir que mis temporadas de pódcast tendrán entre 8 y 12 episodios nada más. Así lo he hecho la última vez en mi blog-pódcast personal y la nueva serie que tengo preparada para continuar con él es de 7-8 episodios.

Cómo será Loogic Pódcast

Las características que tengo entre manos son las siguientes:

Una primera temporada de 8-10 episodios.

Entrevistas de 20 minutos.

Preguntas de entrada y cierra siempre las mismas para todos los entrevistados.

Nada de que cuenten quiénes son y dónde están, para eso está Google y Linkedin.

Preguntas de tecnología y negocios (especialmente digitales), transversales a sus especializaciones , no sobre lo que han hecho o hacen ahora. Esto les hará responder cosas nuevas que no han contado en otras entrevistas y aportará valor además de resultar interesante, o eso espero.

de tecnología y negocios (especialmente digitales), , no sobre lo que han hecho o hacen ahora. Esto les hará responder cosas nuevas que no han contado en otras entrevistas y aportará valor además de resultar interesante, o eso espero. Entrevistados: inversores en startups, emprendedores, personal de aceleradoras, y cualquier implicado de una manera u otra en el ecosistema de nuevas empresas digitales.

El ánimo para empezar vendrá dado por la respuesta que reciba de este artículo, aunque la decisión ya está tomada. Lo que sí está claro es que la continuidad después de la primera temporada vendrá determinada por la aceptación de los oyentes (escuchas-descargas).

Si quieres que te avise del comienzo de las publicaciones que serán una a la semana, apúntate en el siguiente formulario y difunde la noticia: Loogic ahora tendrá un pódcast. Si quieres que dure mucho en el tiempo ayúdame a difundirlo.

Si rellenas el siguiente formulario sólo recibirás correos electrónicos en relación a Loogic Pódcast.