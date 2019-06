Grupos en Telegram, ¿futuro de la comunicación social? - Loogic Startups

Últimamente estoy viendo webs que junto a los enlaces de las redes sociales incluyen un enlace a Telegram.

Parece que parte de la conversación de Twitter está migrando a Telegram al igual que la conversación de Facebook lleva tiempo migrando a Instagram.

¿Aumenta la dispersión de las conversaciones sociales?

En parte creo que sí, que está aumentando la dispersión, pero en realidad lo que ocurre es que cada canal se está especializando en un tipo de mensaje o un tipo de contenido, de forma que los diversos canales cada vez son más específicos, y con ello más eficaces, o al menos, quiero pensar que son más eficaces.

Repasando a rasgos generales la vida del contenido digital, primero fueron los blogs. Tras su declive (apenas se comenta en la mayoría de los blogs en parte “gracias” a la cantidad de spam que hay que moderar), la conversación se trasladó a las redes sociales Facebook y Twitter.

Después llegó Whatsapp como herramienta de comunicación inmediata que se ha universalizado (sustituyendo a las llamadas de teléfono y SMS). Ésta, junto con las dos anteriores se han convertido en canales de atención al cliente de muchas marcas. En particular esto ha desembocado en la aparición de Whatsapp Business.

El modo de consumir inmediatez y la primacía de la imagen ha hecho que Instagram tome el relevo de Facebook (con todos mis respetos a la que todavía es la primera red social por volumen).

Y poco a poco, una aplicación semejante a Whatsapp como es Telegram se empieza a utilizar también en el ámbito profesional para crear grupos de comunicación o canales de contenido, más o menos inmediatos aunque sin la connotación de urgencia de la anterior.

¿Por qué Telegram se está abriendo un hueco como app de comunicación profesional?

Por un lado creo que es una manera de diferenciarse y ofrecer un canal de comunicación directo más o menos instantáneo pero sin la vinculación de urgencia como comentaba antes. Podríamos usar un grupo de Whatsapp pero en general esos grupos los usamos para la familia, el ocio o los colegas de trabajo del día a día, de lo inmediato e importante.

Telegram se está haciendo un hueco en lo importante pero no inmediato, en el contenido de fondo, en la reflexión profesional. La “competencia” de grupos que pueden estar más orientados al contenido profesional son los grupos de Linkedin que se utilizan en diferido (cuando no son meros pozos de autopromo de sus integrantes), los de Twitter son como si no existieran (usabilidad cero)… pero los de Telegram se basan en el respeto, en la contribución, creación de comunidad, nada de spam ni autobombo, etc… y que no contienen publicidad de marcas.

Lo que hace el buscador de contenido (Google) para mantener su hegemonia

Google es el buscador hegemónico en España y muchos otros países. El motivo es que ha sabido adaptarse para ofrecer resultados que satisfacen al usuario.

Sin duda la inclusión de contenido de Facebook y Twitter entre los resultados de búsqueda es uno de los factores que ha contribuido a permanecer en lo más alto.

Los que pensaron y piensan que Google pagó demasiado por Youtube a lo mejor cambian de opinión si supieran que es el segundo dominio más visitando (después de google.com), gracias a que muchos usuarios lo utilizan como buscador de cabecera.

Ahora Google para seguir al frente del liderato ha incluido en los resultados de búsqueda los podcast. Otro formato de contenido en auge y que no para de crecer de forma exponencial.

¿LLegará un momento en que los grupos de Telegram públicos puedan ser indexados como contenido digital? ¿Nos polarizaremos por redes sociales o canales digitales (para hablar con más propiedad) y no nos mezclaremos entre nosotros?

Mientras te lo piensas, si quieres unas recomendaciones de grupos de Telegram aquí te dejo dos: OKR Day (grupo privado) de mi socio Javier (a.k.a. @loogic), y un nuevo grupo que he creado para ver si tiene interés, PodcastOnDemand (grupo público), sobre Podcasting y radio bajo demanda.

Por si alguno se lo pregunta, son grupos (todo el mundo puede participar), no canales (sólo los administradores pueden participar en nombre del propio canal).

Puede que todo esto sea un punto de vista un poco subjetivo por mi parte, pero estas son las sensaciones que tengo al respecto.