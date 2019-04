Appvizer, comparador de software - Loogic Startups

La plataforma Appvizer fue creada en el 2015 para Francia pero al mismo tiempo ya estaban pensando en entrar en España. A partir de 2018 se lanzaron al campo internacional con España y América Latina (sobre todo Argentina y Mexico), así como a la exploración del gran mercado anglosajón de EEUU y Reino Unido. En este año 2019 acaban de abrir su portal en Brasil, Italia y Alemania.

El motivo de hablar de Appvizer como comparador de software es que con una plantilla de 18 personas probablemente son líderes en el mercado de la comparación de software en Europa. Su modelo de negocio es como el de un markeplace de servicios y su funcionamiento es similar. Appvizer se define como una revista de contenido B2B que monetiza a través de la promoción discreta, la publicidad de software para pymes y autónomos y la afiliación.

Lo primero que he pensado al verlo es que se trata de un gran marketplace, lo cual lo hace muy interesante. El siguiente paso es que ofrece información de altísimo valor e independiente, ya que la información de cada herramienta de software está cuidada y explica de manera suficiente las características más relevantes de cada una.

A partir de ahora ya sé a dónde enviar a mirar y aprender a una persona que me pregunta por el software más adecuado para algo, y no exagero, es una de las preguntas del millón que recibimos los que estamos en contacto con la tecnología de manera intensiva.

Realmente a la plataforma le da igual el software que elijas, y la herramienta está orientada a comparar hasta tres aplicaciones de un mismo tipo. Contiene tanto descripciones de herramientas de pago como herramientas gratuitas. Facilitan información objetiva de cada una de ellas, e indican las funcionalidades más destacadas de cada una. Sí puedo decir, para el que le interese las comparativas entre varias aplicaciones, que recomiendo hacer las comparativas de dos en dos ya que los criterios de la comparativa resumida varían en función de las similitudes y diferencias del software.

Tras las comparativas automatizadas el portal ofrece los contenidos del blog relacionados con las herramientas comparadas, de forma que podemos profundizar en revisiones y comparativas más amplias y basadas en casos de uso. El contenido de los artículos, en español, explicando los tipos de software de manera genérica y comentando el funcionamiento de algunas de forma específica, se agradecen bastante para el que no tiene claro lo que busca o lo que necesita.

Además de probar el portal para comparar algunos software he querido probarlo como proveedor y me he apuntado para dar de alta una nueva herramienta (real, no ficticia). Me ha sorprendido la atención personalizada recibida por parte de un miembro del equipo de Appvizer para recomendarme las mejores categorías donde ubicar mi software lo que demuestra que no existen herramientas de relleno en el portal, y que las más de 10.000 referencias diferentes disponibles en su buscador se han ido incorporando de manera controlada y consciente.