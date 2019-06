¿Por qué es importante el SEO para tu web? - Loogic Startups

Habrás oído hablar mucho últimamente de SEO. Tres letras que suenan a chino pero que sin embargo son la clave para el triunfo de tu página web. ¿Por qué? Pues bien, porque de ello depende que los internautas lleguen a ella. Pero vamos por partes. Si lo que buscas es posicionar rápido tu página web lo mejor es contar con un consultor SEO para que te ayude. En este artículo te aclaramos las dudas básicas sobre SEO.

Qué es el SEO

SEO significa en inglés Search Enginge Optimization, lo que nosotros llamamos posicionamiento orgánico para un sitio web. Es decir, aquellas visitas que recibe nuestra página web procedentes de un buscador como puede ser Google. Son visitar orgánicas, nos llegan por un canal que no es de pago, por así decirlo.

Nos referimos al posicionamiento natural o posicionamiento orgánico (o sea, SEO) cuando hablamos del tráfico que recibe nuestra página web procedente de estos buscadores.

Por qué es importante el SEO

Pues bien, como sabrás la mayoría de internautas buscan la información a través de buscadores. Lo que buscamos es que para ciertas búsquedas nuestra página web salga lo más arriba posibles en los resultados. Porque como bien sabrás, los internautas solemos fijarnos primero en los primeros resultados, pocas veces pasamos a la segunda página.

Entonces, las estrategias SEO se refieren a aquellas acciones concretas que desarrollamos para que nuestra página web aparezca en la primera página del buscador y lo más arriba posible. Y que lo haga cuando los usuarios busquen información relacionada con nuestro negocio. Es decir, para ciertas “palabras clave”.

Las palabras clave

Seguramente has oído hablar mucho de palabras clave, o keywords. Se trata de palabras o conjuntos de palabras para los cuáles queremos posicionar nuestra web lo más arriba posible en el buscador. Pero claro, no es sencillo encontrar las palabras clave. Primero porque deben ser palabras o grupos de palabras en sintonía con nuestro negocio y segundo porque han de ser realistas, que podamos optar a posicionarnos y que tengan un mínimo de búsquedas al mes.

Otros aspectos del SEO

Pero el SEO no solo se trata de llevar a cabo un estudio de palabras clave, el SEO implica muchas técnicas relacionadas con el contenido del web, el formato del contenido, temas técnicos y aspectos del web. La jerarquización, usabilidad web, etc. también tienen influencia sobre el SEO.

Luego, además, está toda la parte de SEO off page, es decir, referencias externas que apuntan a nuestra web y que nos ayudan a mejorar el posicionamiento. Seguramente has oído hablar de link building.

Si no es así, y todo esto te suena a chino, lo mejor es que te dejes asesorar por algún experto en SEO. Ya que posicionar una página web en Google de forma rápida no es fácil. Pero no está de más formarte en temas relacionados con el SEO, más que nada porque una vez posicionada la web todos los contenidos deberán seguir una serie de directrices para mantener la página bien posicionada.