La experiencia es un grado, aprende como crear un CV sin experiencia laboral

La tasa de desempleo en España se sitúa en un 15,2%, según los datos del pasado mes de agosto de la Oficina de Estadísticas Laborales de Eurostat. Dentro de este porcentaje, los más jóvenes son los más afectados; y es que España tiene la segunda tasa de desempleo juvenil más alta de Europa, situándose solo por detrás de Grecia. Además, aquellos que sí han encontrado empleo, trabajan en las peores condiciones laborales. Todos estos datos hacen imposible que los jóvenes españoles consigan la experiencia laboral necesaria para que se les tenga en cuenta en los puestos de trabajo que solicitan. Por ello, conviene saber como elaborar el curriculum vitae sin experiencia.

Es cierto que se trata de uno de los aspectos que los reclutadores analizan en primer lugar, ya que la experiencia de los candidatos puede, fácilmente, aportar valor añadido a la empresa. Sin embargo, también es verdad que todos aquellos que han salido por primera vez al mercado laboral lo han hecho sin experiencia y la han ido adquiriendo posteriormente con el tiempo. Por eso, aquí enseñaremos a redactar modelos y ejemplos de currículums sin experiencia para que los tomemos de referencia a la hora de hacer el propio. Para poder ocultar o hacer de menos el hecho de no tener experiencia, habrá que centrarse en otros aspectos fundamentales para el documentocomo pueden ser la formación, tus habilidades y aptitudes, entre otras.

Siempre es recomendable adaptar el currículum al puesto de trabajo que estemos solicitando. Para ello, habrá que contar con originalidad, imaginación y creatividad, aprovechando cualquier experiencia que demuestre nuestra aptitud para el puesto, como alguna que hayamos tenido en el extranjero, alguna habilidad social, etc. Lo que no se puede hacer, bajo ningún concepto, es mentir o exponer datos que no sean veraces. Antes de elegir qué datos añadiremos, sería necesario hacer un pequeño trabajo de investigación previo que nos permita conocer más datos interesantes sobre la compañía en la que pretendemos trabajar, para así poder ver cuál es su filosofía y que es lo que necesitamos contar para encajar en ella a la perfección.

Tanto a la hora de redactar el currículum como en los momentos previos a una entrevista de trabajo, es conveniente hacer una autoevaluación de nosotros mismos, sobre nuestras capacidades y nuestros puntos fuertes, ya que esta tarea nos servirá para concernos mejor y estar preparados para contestar a las posibles preguntas que nos puedan hacer en una entrevista de trabajo. Todo aquello que averiguemos sobre nosotros mismos puede ser escrito en una carta de presentación que se añadiría posteriormente al currículum vitae como un comodín más que puede que otros candidatos no tengan.

Destacar los estudios y poner en valor la última formación con la que hayamos contado será un plus en nuestro currículum, ya que posiblemente dominemos recursos muy utilizados, lo que nos servirá de ventaja frente a otros solicitantes del puesto que estén más experimentados en el empleo, pero menos formados. Por último, es necesario añadir todos los idiomas que dominemos y poner el nivel que tenemos en los mismos, ya que se trata de un requisito muy demandado por las empresas.