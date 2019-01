Evento The Next About Digital Leaders el 17 de enero en Madrid

La escuela de negocios IEBS Business School junto a la aceleradora SeedRocket y el centro de formación tecnológico IDG Computerworld University del grupo IDG Comunicación, organizan el 17 de enero en Campus Madrid el evento The Next About Digital Leaders.

Se trata de un evento enfocado en el actual contexto económico, social y tecnológico que requiere de nuevos líderes digitales capaces de entender y de provocar el cambio que necesitan en la actualidad las organizaciones empresariales. En el evento participarán líderes digitales, representantes de las empresas más punteras en tecnología digital, para transmitir su experiencia y cómo liderar proyectos de cambio.

Las charlas inspiracionales serán impartidas por expertos en proyectos de implantación de tecnología y de transformación digital en grandes empresas españolas. Algunos de estos expertos son: Blanca Losada, ex directiva de Naturgy y gran conocedora del sector energético, industrial y tecnológico de nuestro país; José Luis Alonso, General Manager de Kyocera Document Solutions en España y experto en innovación y transformación digital que hablará sobre el futuro del workspace en las organizaciones; Sergio Moreno, Business Development Manager Cloud Innovation and Digital Transformation en Oracle, que hablará sobre la tecnología Blockchain y un caso de éxito de aplicación; Pascual Parada, responsable de innovación y desarrollo de IEBS Business School cuya conferencia tratará sobre el Machine Learning y el Deep Learning y cómo lo están aplicando a los procesos de la propia empresa; Jose Pedro Moro de IBM; Raquel Mora, consultora tecnológica de ISDEFE y representante del colegio oficial de telecomunicaciones de Madrid.

Además, la jornada contará con la participación de Oscar Fuente, Director de IEBS Business School, que actuará como presentador del evento ofreciendo su visión particular de los líderes del futuro, y además, se contará con la participación de Marlon Molina, Director de Computerworld University que actuará como moderador de la mesa redonda “La esencia de los Digital Leaders del futuro” que consistirá en una reflexión sobre las competencias, habilidades y conocimientos de los líderes digitales del futuro y recomendaciones concretas para convertirse en uno de ellos.