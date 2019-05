El reto de modernizar el sector del Taxi - Loogic Startups

Me atrevo a decir que la mayoría de los lectores de Loogic pensáis como yo al respecto la necesidad que tiene el sector del Taxi de modernizarse. En los tiempos que corren no tiene ningún sentido que siga habiendo miles de coches pululando por nuestras ciudades en busca de clientes o esperando largas horas en las estaciones de transporte hasta que le llegue el turno de prestar un servicio. Ni que decir tiene que una vez que un cliente acceder a un servicio de este tipo muchas veces no está recibiendo el trato adecuado, por ejemplo en algo tan sencillo como la posibilidad de pagar con tarjeta de crédito. Es por esto y mucho más que en los últimos años estamos viendo en España y otros países, la denominada Guerra del Taxi contra empresas como Uber y Cabify. Pero seguro que coincidís conmigo en que esto tendrá que cambiar porque no tienen ningún sentido en el momento actual de desarrollo de la tecnología.

Del mismo modo piensan en la startup Joinup que son pioneros en España en intentar mejorar este sector a través de la tecnología y prueba de ello es el servicio que acaban de lanzar al mercado.

Joinup ofrece a partir de ayer un precio cerrado en sus viajes en taxi por Madrid, un servicio pionero que no es ni más ni menos que pagar el precio mínimo posible, según confirman desde la compañía. El servicio se puede contratar de una forma sencilla y rápida a través de su aplicación móvil, disponible para iOS yAndroid.

Joinup es un referente del sector de la movilidad, lleva más seis años en el mercado ofreciendo servicios de movilidad terrestre tanto a empresas como a particulares, tiene más de 100.000 usuarios y una flota de más de 20.000 vehículos, todos ellos profesionales con amplia experiencia.

Este nuevo servicio permite a los usuarios de Joinup, tanto corporativos, como particulares, poder viajar con la tranquilidad de conocer el precio de su viaje con antelación, y además, seguir disfrutando de la calidad del servicio que ofrece la compañía.