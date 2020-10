El futuro del reparto a domicilio

Tipos de negocio dentro del reparto a domicilio

Dentro del reparto a domicilio entran distintos tipos de negocio:

Reparto programado de paquetería de compras online.

Reparto instantáneo de compras ocasionales de proximidad.

Reparto de comida a domicilio.

Se trata de, al menos, tres casuísticas bastante diferentes, que tienen un punto en común, y es que alguien llama a tu puerta con el producto solicitado.

La gestión de estos tres tipos de negocio no tiene por qué tener relación entre sí. De hecho, el reparto instantáneo de compras ocasionales de proximidad y el reparto de comida a domicilio pueden estar gestionados por terceros independientes del comercio en el que se compran los productos.

Así que sí, estoy hablado de los Seur, MRW, Nacex, etc., y de los Glovo, Uber Eats, Deliveroo, etc.

Modelo inmaduro

No entro en las condiciones de trabajo de los llamados «riders«, que eso es algo que tiene que evolucionar hasta una situación de equilibrio entre todas las parte implicadas.

Como buen modelo de negocio que aún está en pañales, tiene que evolucionar y mejorar, y empresas intermediarias, profesionales y clientes tienen que llegar a un equilibrio, bien sea empujados por una regulación administrativa o por el sentido común, lo que llegue antes.

Pero como digo no se trata de cuestionar las condiciones laborales de este modelo, sino de si el modelo tiene sentido y por tanto se puede llegar a un punto de equilibrio en el que todo sea razonable.

La entrega inmediata, de comida y productos de «hipermercado» se ha establecido como un servicio que ha de ser universal y accesible para todos. Tal vez el posicionamiento en el futuro cambie hacia un servicio más cercano al lujo que a la cotidianeidad.

O no, la cuestión es que cuando quiero comida para llevar a mí me gusta recogerla en el local. Y cuando compro algo online no tengo prisa en que me llegue sino que me llegue cuando puedo estar en casa para recibirlo y que el repartidor no se lo deje al portero.

Evolución del modelo

Tal vez soy una excepción, o pertenezco a una franja de edad que no es el público objetivo de estos servicios de reparto inmediato.

En cualquier caso, la prueba de que el modelo puede y debe evolucionar es que surgen iniciativas interesantes como Fidmi, una app que es un comparador de precios de reparto de comida a domicilio.

A mi me cuesta ver la estrategia de jugar al mejor precio, y de hecho aquí se combina precio con tiempo de espera, y en el futuro tal vez otros valores añadidos propios de la evolución del servicio de la que estoy hablando.

Tal vez en el futuro, por las calles de las ciudades solo circulen repartidores de mercancías. Como esa imagen típica de Nueva York en la que todos los coches de la calle son taxis amarillos. Quién sabe.