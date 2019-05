El CoCo, app para encontrar los alimentos más saludables - Loogic Startups

Las apps móviles se cuentan por cientos de miles, y pocas veces hablamos de ellas porque rara vez tienen un modelo de negocio detrás que no sea el conseguir un alto volumen de impresiones publicitarias. No lo digo como una crítica, sino como una realidad, que implementar un modelo de negocio exclusivamente sobre una app móvil no es tarea fácil.

El CoCo es una app gratuita que permite a los consumidores conocer la información nutricional real de los alimentos de forma sencilla y entendible mediante el escaneo del código de barras que hay en el envase de los productos.

Para ello, utiliza el sistema científico de calificación internacional de Nutriscore, que indica la calidad nutricional de los productos en función de sus nutrientes. Con ella, se ofrece al consumidor una clasificación simplificada a nivel visual de lo saludable o no que es un producto a través de un semáforo de 5 colores. Siendo el color verde el más saludable, asociado a la letra A, hasta llegar a los menos saludables representados por el color rojo y la letra E.

La app El CoCo permite además la contribución de los usuarios para mejorar la base de datos.

El proyecto ha sido puesto en marcha por Jean Baptiste Boubault, emprendedor francés afincado en Barcelona con 14 años de experiencia en el sector digital. Anteriormente puso en marcha otras dos startups en España: Splio y PayFit.

En palabras del fundador:

Es sorprendente que en un país como España, reconocido por la riqueza de su dieta mediterránea, tengamos un 40% de niños con sobrepeso y obesidad. “La mayoría de los consumidores no tienen conocimientos sobre nutrición ni saben interpretar las tablas nutricionales, algo que dificulta mucho hoy en día la elección de productos saludables en el supermercado. La publicidad nos confunde con eslóganes que hacen que productos con una calidad nutricional muy baja, parezcan buenos para nosotros y se conviertan en el top ventas. Precisamente de aquí surgió la idea de El CoCo, desde mi propia experiencia como padre de familia preocupado por la alimentación de mis hijos ante la impotencia de ver cómo la industria nos trataba de engañar a costa de nuestra salud.

La app El CoCo ha sido posible gracias a una inversión personal de 20.000€ y para 2020 espera ofrecer servicios premium de pago como modelo de negocio para lo que su creador está en busca de una inversión de 150.000€