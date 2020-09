002 [Loogic Podcast] – Especial Entrevista a José Carlos Cortizo (Corti)

Puedes escuchar el pódcast en tu reproductor favorito (feed RSS) o en Apple, Google, Spotify.

El martes que viene continuaré con la serie comenzada esta semana en Loogic Podcast. Hoy adelanto esta entrevista breve, una media hora, en la que me he interesado por la historia profesional de @josek_net, más conocido como Corti, también llamado José Carlos Cortizo.

Un tipo popular en el sector del podcasting, tema que solo toco al final por encima, es una persona que yo definiría como brillante y locuaz, convincente.

Le he querido preguntar por su historia hasta Product Hackers, porque es una historia de emprendimiento con muchas facetas y varios cambios destacables. Podría ser un prototipo de emprendedor, con algo más de éxito que muchos de nosotros (envidia que tengo), pero al fin y al cabo un prototipo de lo que significa emprender como forma de vida profesional.

Creo que es una entrevista algo diferente de otras muchas que le han hecho, pero eso júzgalo tú mismo.

PD: Espero que no me regañe por no haber hecho una carátula especial para el episodio.