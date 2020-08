StoryDevil, nuevo SaaS para escribir guiones y novelas

Cuando me llegó el aviso de la creación de StoryDevil por parte de Carlos Godia y Marc Pampols fui enseguida a probar la herramienta online para escibir guiones y novelas. ¿Habrían acertado con las necesidades reales de alguien que escribe ficción?

Cuando hace un par de años buscaba una aplicación online para escribir borradores de artículos largos y los guiones de pódcast no encontré nada que me resultara cómodo y me creé mi propia herramienta, Scriptanext.com

StoryDevil me ha sorprendido para bien. La aplicación está orientada para ayudar a crear historias de ficción. Contiene ayudas para la generación de ideas, fichas para personajes, sugerencias de estructuras para los relatos (la tradicional viaje del héroe y otras), fichas de localizaciones, y ayudas para la preparación de un dosier completo sobre la obra y así poder introducirlas en circuitos profesionales de producción.

Los dos socios han creado la herramienta en sus ratos libres y por el momento aportan una solución muy sólida y completa. El uso de la aplicación en modo SaaS es gratuito con algunas limitaciones de capacidad que se ampliarán con futuros planes de pago.