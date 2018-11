Finanziaconnect ofrece una guía sobre los préstamos Enisa

Artículo escrito por Iván García Berjano de Finanziaconnect.

Cuando en 2010 montamos Finanziaconnect, que por aquel entonces nos llamábamos Finanziapyme, ya llevábamos unos cuantos Enisas presentados los socios en las empresas dónde habíamos trabajado. En ese momento Enisa era mucho menos conocida y vimos la necesidad de que las empresas conociera esta opción de financiación. Desde entonces, cada año presentamos muchas solicitudes con éxito para startups y empresas innovadoras de todo tipo.

Pero no sólo nos hemos limitado a presentar solicitudes, también en estos casi nueve años ya, hemos creado mucho contenido para dar a conocer los préstamos de esta entidad pública en forma de artículos, talleres, webinars y eventos. E investigando por Google, no encontré algo que podríamos denominar una guía completa de información sobre los préstamos de Enisa.

Pues pensé, manos a la obra!!! Junto con mi socia Silvia Cóbreces, recogimos todo el contenido que habíamos generado en los últimos años, más lo que aún rondaba en nuestras cabezas y pero no estaba sobre papel y lo trabajamos para ofrecer un documento de más de 40 páginas con información valiosa. Os invito a acceder a él: https://www.finanziaconnect.com/landing/enisa-prestamos-participativos/

Como aperitivo os cuento aquí 10 puntos importantes sobre Enisa:

Volumen. Enisa lleva más de 5.400 préstamos concedidos. Inició su actividad en 1982, pero realmente han sido los últimos 8 años cuando Enisa ha canalizado la mayor parte de sus préstamos.

Préstamo. Concede fondos a través de préstamos participativos. Esto no significa que entra en el capital de la empresa, pero sí que el tipo de interés depende de los beneficios.

Condiciones. La parte más atractiva de las condiciones es que ofrecen plazos de amortización y carencia elevados. Esto es interesante en cualquier momento de madurez de la empresa, pero especialmente en startups donde las posibilidades de conseguir deuda a largo plazo son casi imposibles.

Garantías. Enisa no pide ningún tipo de garantía personal a los socios, esto significa que los promotores de la empresa no se llevan esa losa para toda su vida si el proyecto no tiene éxito.

Innovación. Buscan pymes que muestren alguna ventaja competitiva que lo distinga del resto, innovación desde un punto de vista muy amplio. No se limita a innovación tecnológica, la diferenciación puede ser en cualquier área.

Importes. Enisa financia en distintas etapas y por tanto el importe puede variar desde tan sólo 25.000 euros hasta 1,5 millón. También es importante saber que se puede repetir, acompañan el crecimiento con nuevos préstamos.

Coinversión. Nunca entran solos, siempre requiere que su aportación lo acompañe una ampliación de capital. Esto lo pueden aportar los socios actuales o nuevos que entran para apoyar la empresa.

Proceso. La solicitud pasa por admisión, análisis, aprobación y formalización, es decir… recibir la pasta. La duración depende mucho de la época del año y distintos aspectos político–administrativos que varían cada año.

Plan de viabilidad. Documento base para obtener la financiación. Sin necesidad de entregar un documento de 50 páginas, pero sí hay que entregar un plan detallado sobre la empresa, mercado, equipo, proyecciones financieras, etc…

Finalmente, ¿Qué pasa si en un futuro no puedo pagar el préstamo Enisa? Pues la situación es bastante menos grave que sí esa misma financiación lo tuvieras con un banco.



Como nos cuenta en el prólogo Javier Villaseca, CEO y fundador de Sociosinversores, “El poder combinar la inversión privada en base equity con financiación pública en base préstamo, nos permite financiar nuestra actividad sin tener que ceder demasiado porcentaje en nuestro accionariado y a la vez, sin que la empresa asuma demasiada deuda, por lo que, para muchos empresarios, la complementariedad de la coinversión de Enisa y crowdfunding se ha convertido en una pieza clave en su plan de financiación”

Estoy de acuerdo que Enisa se ha hecho un hueco fijo como el acompañante perfecto de las rondas de inversión para cualquier empresa innovadora. Espero que la Guía completa sobre préstamos Enisa ayude en este camino.