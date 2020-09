El coworking en la nueva normalidad

Dicen los expertos que la nueva normalidad será más cercana a la normalidad real a partir del verano de 2021 siendo optimista, y para finales del año que viene siendo más realistas.

Entre todas las cosas que queremos que vuelvan a la normalidad está la de ir a trabajar. Hay que reconocer que aunque yo lleve teletrabajando de toda la vida y no me importe, nunca he dejado de mantener reuniones presenciales y los trabajos más intensos e interesantes los he realizado de forma presencial

Los espacios de coworking siguen en crecimiento por España, especialmente en las grandes capitales de provincia, aún en este momento. Buscar coworking Barcelona, o Madrid significa tener una amplia variedad de oferta casi al completo, porque cada espacio nuevo se llena. Pero también es cierto que se han topado con una realidad que les afecta por igual como a cualquier empresa que atiende público de forma presencial.

¿Cuál es el futuro del coworking?

Hace ya unas semanas comenté con algunos implicados en el tema cómo veían el panorama de los coworking. La respuesta es que lo viven con cierta tranquilidad.

Por un lado porque saben que estamos en una situación transitorio, y por otro, porque la demanda es cada vez mayor y además el teletrabajo en parte fomenta el uso de los espacios de coworking. Una empresa que necesite espacios de trabajo e incluso despachos, pero de manera menos intensiva que tradicionalmente, tiene en los coworking un aliado perfecto para disponer de espacio de forma flexible, económica y cómoda para sus empleados.

¿Se nota mucho que me gusta el concepto? El coworking en esta etapa de nueva normalidad, y para el futuro, pasa no solo por el coworking puro sino también por el alquiler de espacios, como es el caso de Cloudworks.

Nuevos espacios

Antes ya de la llamada nueva normalidad, los espacios de coworking se estaban rediseñando. Más amplios, más luminosos, más zonas comunes.

Esa tendencia ahora es una obligación, pero a la vez es una característica que creo que hace de los coworking algo aún más atractivo para ir a trabajar todos los días o de vez en cuando, según las necesidades de cada uno.

Creo que el concepto clave en el que se puede resumir el servicio de coworking y oficinas privadas dentro de estos espacios, es el de infraestructura. Al igual que sucede en el software donde las empresas de mayor recorrido son las que te ofrecen una infraestructura para tus necesidades tecnológicas, el espacio de trabajo se ha convertido en algo cuya gestión no debe generar ninguna distracción, para que la empresa se dedica a su negocio.