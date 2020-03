Earth Observation Startups Ecosystem

Hoy hablamos con Antonio San José experto en imágenes satélite y Raúl Jiménez responsable del programa de startups de Esri España, para conocer el estado del arte y las oportunidades que se están abriendo en este campo.



Hasta hace poco, el campo de la Observación de la Tierra (EO, por sus siglas en inglés) ha estado ligado y casi restringido al trabajo de grandes agencias públicas vinculadas a la defensa y seguridad de los países, además de al estudio científico de la tierra. Pero esto ha empezando a cambiar en los últimos años, y las razones han sido varias:

Para entender un poco mejor qué se está haciendo en relación con las imágenes satélite vamos a ver una clasificación en función de lo que ofrecen las diferentes empresas:

Generación de contenidos: contenidos derivados de dichas imágenes: mapas teselados, modelos 3D, diferentes tipos de índices, etc.

contenidos derivados de dichas imágenes: mapas teselados, modelos 3D, diferentes tipos de índices, etc. Servicios de extracción y clasificación de datos : especialistas en la creación y aplicación de algoritmos de Machine Learning y técnicas de Deep Learning para clasificar y segmentar semi-automáticamente datos geolocalizados.

: especialistas en la creación y aplicación de algoritmos de Machine Learning y técnicas de Deep Learning para clasificar y segmentar semi-automáticamente datos geolocalizados. Desarrollo de productos con foco en imágenes: con capacidad de analizar y/o monitorizar cambios en el tiempo de dichas imágenes, o simplemente capaces de procesar esas imágenes para generar nuevos mapas.

con capacidad de analizar y/o monitorizar cambios en el tiempo de dichas imágenes, o simplemente capaces de procesar esas imágenes para generar nuevos mapas. Fabricación y operación de misiones de nanosatélites: empresas que facilitan la captura de imágenes satélite.

empresas que facilitan la captura de imágenes satélite. Desarrollo de soluciones a medida: empresas especializadas en trabajar con imágenes que ofrecen servicios de desarrollo de proyectos a medida.

empresas especializadas en trabajar con imágenes que ofrecen servicios de desarrollo de proyectos a medida. Uso interno: organizaciones que hacen un uso interno de este tipo de contenidos pero que no ofrecen a terceros ningún tipo de producto o servicio.

Veamos ahora algunas de estas startups y lo que están haciendo en distintos campos:

3Bee: Sistema de vigilancia, prevención y cuidado de colmenas de abejas.

Agricolus: Herramienta de agricultura de precisión para agricultores.

Alén Space: Diseño, construcción y entrega misiones llave en mano de nanosatélites.

Attentive AI: Extracción de datos en imágenes semi-automatizado.

Cropti: Otra herramienta para ayuda a los agricultores a mejorar la rentabilidad de sus cultivos.

SolarMap: Herramienta para calcular el potencial solar de una azotea.

Earthcube: Productos de monitorización especializados en seguridad, defensa y otros.

MapTiler: Software para la construcción de mapas digitales.

OrbitalEOS: Seguimiento de la contaminación marina.

PlanetWatchers: Servicio de inteligencia geoespacial y de monitorización de recursos naturales privados.

PLD Space: Desarrollo de tecnologías espaciales para proporcionar servicios de lanzamiento comercial suborbital y orbital a cargas útiles y nanosatélites.

Relive: Aplicación móvil para crear historias 3D en vídeo.

Sateliot : Operador de telecomunicaciones por satélite que ofrece conectividad global continua bajo el protocolo 5G.

Satelligence: Proporciona información satelital altamente detallada y semiautomática y resultados procesables en grandes áreas.

Sensar: Seguimiento de los riesgos de ingeniería civil mediante satélites radar.

Spectator: Facilita el acceso a los datos de los satélites, su seguimiento y la actualización de los datos en tiempo real.

Swift Geospatial: Monitorizaciones y soluciones varias.

Terramonitor: Servicios de imágenes a medida vía API.

VRICON: Generación de modelos 3D de alta resolución.

Vultus AB: Herramienta para minimizar el desperdicio en fertilizantes en cultivos.

Si quieres, puedes explorar más información acerca de estas startups y otros actores del ecosistema que trabajan con imágenes satélite en este visor:

Si echas alguna en falta puedes añadirla en este formulario

Pero esto es sólo el principio, y el futuro parece aún más prometedor, ya que gracias a las imágenes satélite, cada día es posible resolver retos en otros campos como pueden ser el turismo, energías renovables, construcción y gestión de infraestructuras, banca de inversión, etc.

Por ejemplo para:

Calcular la densidad y el desplazamiento de personas o vehículos.

Calcular el potencial energético de una ubicación, por ejemplo para ubicar paneles solares, parques eólicos, etc.

Evaluar terrenos para elegir la mejor ubicación para realizar construcciones minimizando riesgos (adecuación del terreno, riesgos naturales, impacto urbanístico, etc).

Mejorar la predicción de riesgos antes catástrofes naturales (inundaciones, incendios, etc), enfermedades y plagas (la seca), o los mecanismos de actuación.

Asegurar el cumplimiento de la normativa vigente: detectar plantaciones falsas (como los olivos italianos de cartón piedra de 2004 o las plantaciones ilegales de marihuana), construcciones ilegales (como piscinas o casas) o acciones ilegales (como la deforestación ilegal).

Dar soporte a los organismos de gestión, como la monitorización de cultivos en el marco de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea.

Monitorizar la evolución de obras de ingeniería civil e infraestructuras, como los túneles de Alta Velocidad o las minas a cielo abierto.

Proporcionar información para la vigilancia de infraestructuras críticas, como centrales nucleares o instalaciones militares.

Detectar vertidos ilegales en alta mar o actividades ilícitas, como la pesca ilegal de atún en el Mediterráneo.

Etc.

Y estos proyectos se pueden presentar a las áreas de innovación de organizaciones públicas y privadas como ASAJA, Ministerio de Defensa, Puertos del Estado, Amadeus, la OMT, etc. a través de iniciativas como: The Farm Hub (agrotech), el programa Coincidente (defensa), Ports 4.0 (infraestructuras), Tourism Startups (traveltech), etc.

Además, hablando de satélite + futuro, tenemos que hablar de vídeos desde el espacio, un campo que ya abrieron en su día Terra Bella y UrtheCast, y donde seguro que veremos más empresas en el futuro. Las posibilidades… bueno, nos podemos hacer alguna idea viendo este vídeo aéreo geolocalizado.



Por último queríamos recordar el proyecto de investigación con el que Google está intentando reducir los efectos letales de las inundaciones en India, en este caso apoyándose en imágenes de satélite e Inteligencia Artificial para crear mapas de elevación de alta resolución.





Más novedades y tendencias



Más sobre imágenes satélite

Si te has quedado con ganas de aprender más sobre cómo se trabaja con estas imágenes, los diferentes tipos de sensores que se utilizan, tipos de resoluciones, casos de uso, etc, aquí os dejamos algunos recursos: