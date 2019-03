Digital Content, nueva plataforma para la creación de contenidos

Elaborar un calendario editorial, y después elaborar los contenidos de un blog puede ser un quebradero de cabeza cuando no tienes tiempo y no tienes muy claro cómo hacerlo.

No es el caso de Loogic, en donde no tenemos calendario editorial porque vamos publicando aquellas noticias de inversión y noticias del sector que nos van llegando, sin ninguna presión de tiempos ni cantidad de contenido.

Pero para cualquier proyecto online o proyecto en el que el marketing online es fundamental, la estrategia de contenidos es la base a través de la cual se consigue la captación de nuevos clientes y fidelización de los mismos, a la vez que creamos marca.

El contenido sigue y seguirá siendo el rey, y es la base para el SEO. ¿Cómo podemos ayudarnos a planificar nuestro calendario editorial y cumplir con los niveles de calidad y unos niveles de SEO razonables para posicionar nuestros contenidos y nuestro proyecto?

La respuesta es la plataforma Digital Content que acaba de ver la luz hace una semana. El creador de Publisuites, una plataforma para la contratación de campañas de contenido en blogs y redes sociales, ha lanzado ahora la plataforma de gestión de contenidos que promete quitarnos una pesada carga de encima a la vez que un equipo de profesionales se encarga de elaborar los contenidos para nuestro blog.

Lo primero que pregunté a Digital Content es quién es su público objetivo, si las agencias o los particulares y empresas que gestionan la comunicación de su proyecto directamente. Por que el problema lo tenemos sobre los que elaboramos nuestros propios planes de contenidos. Por suerte la plataforma está pensada para que uno mismo se haga cargo de planificar y definir la estrategia de contenidos que desea.

Por supuesto que agencias y profesionales que trabajan para terceros también pueden hacer uso de la plataforma si quieren contratar a otros la redacción de contenido.

Me he dado de alta y a falta de probar el procedimiento de solicitud y entrega me ha gustado mucho la facilidad de uso y las ayudas para convertir el contenido en una fuente de tráfico gracias al posicionamiento SEO. Una de las claves de la plataforma es que los contenidos se elaboran conforme a tu público objetivo, mirando de reojo el posicionamiento de tu competencia, y definiendo las palabras clave para un posicionamiento SEO.

Estas tres cosas son elementos que cuando redactamos nuestros contenidos no siempre son fáciles de mantener, y sin embargo son importantes a la hora de obtener el máximo rendimiento del contenido.

En este punto tengo que comentar que el embudo de conversión planteado para llegar a la contratación merece ser analizado como caso de estudio (eso lo dejo para los expertos en la materia).

Los contenidos contratados por supuesto son elaborados por profesionales y revisados por correctores que forman parte del equipo de Digital Content.

El modelo de negocio fundamental que presenta la plataforma de elaboración de contenidos es la suscripción, aunque también permite la contratación puntual de manera adicional. Desde el punto de vista del negocio creo que el producto ofrecido es muy acertado y tiene un gran potencial de éxito.