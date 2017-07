Case on IT cierra su una ronda de financiación de 3,5 millones de euros

La start up española Case on IT dedicada a la medición de la experiencia de usuario y de la calidad del servicio de las redes de telecomunicaciones, ha cerrado durante el segundo trimestre de 2017 su primera ronda de financiación por un total de 3,5 millones de euros liderada por Inveready Technology Investment Group. En la ronda también ha participado un family office.

Case on IT, con sede en Madrid y establecida en 2014 por sus socios fundadores, Luis Molina y Agustín Batiz, está participada desde su creación por la consultora tecnológica Nae.

Los 3,5 millones de euros de financiación obtenidos se destinarán a la aceleración del desarrollo de su tecnología, así como a su expansión internacional para consolidarse como uno de los líderes en el mercado de la medición de la calidad de experiencia del cliente.

Case on IT cerró 2016 con una facturación de 2,5 millones y su solución MedUX es utilizada por grandes compañías en Europa y Latinoamérica.