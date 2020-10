014 Estructura de Costes en el Business Model Canvas (9) [Loogic Podcast]

Puedes leer todos los post de la serie aquí, y suscribirte al pódcast en tu reproductor favorito (feed RSS) o en Apple, Google, Spotify.

Hoy toca el cuadrante de Estructura de Costes en el Business Model Canvas.

¿Sabes lo que cuesta tener tu negocio en marcha? No sólo se trata de tener en cuenta los costes directos de producción o de ejecución de un servicio. Aquí debemos contemplar los siguientes tipos de gastos:

Costes fijos como alquileres, suministros, licencias, cuotas de todo tipo.

Costes fijos de Recursos Humanos, tanto empleados, subcontratas, autónomos contratados, como tu propio coste al negocio. Tú mismo has de tener un sueldo. Es posible que durante un tiempo no cobres tu sueldo, y que además sea bajo, pero el negocio te «debe» todo ese sueldo que no te paga durante los primeros meses. Tú haces de financiador de tu propio negocio al no cobrar al principio, pero el negocio te lo debe. Es importante que cuentes con tu sueldo, y si es bajo, que vaya creciendo con el tiempo. Un negocio es como mínimo para vivir tú mismo de él, así que se debe contemplar ese coste desde el principio para ver si el negocio lo aguanta o no.

Costes variables: Vinculados a las ventas, tanto por el propio proceso de venta como por los costes de ejecución de la venta. Si es un producto a lo mejor hay que enviarlo, hay que dar un servicio postventa, etc. Si se trata de un servicio hay que ejecutarlo, facturarlo y cobrarlo.

No te olvides de indicar los todos los costes de ejecución propios como los costes de los proveedores.

En este momento no se trata de poner números, sino de describir todo lo que te cuesta dinero para poder llevar a cabo tu negocio. Los números los dejamos para el Plan Económico y Financiero que es donde se cuantifica cada uno de los costes y también donde se cuantifican los ingresos.

Atención para los comercios electrónicos: Hay un coste que muchas veces no se tiene en cuenta y es el de las devoluciones. ¿Cuánto te cuesta gestionar una devolución de una compra, parcial o total? Esos costes se pueden comer una buena parte del margen, sobre todo en algunos sectores. Mucho cuidado con olvidarse de este asunto.

Inversiones en marketing y publicidad. Dejo claro que se trata de una inversión porque debe generar un retorno cuantificable. Es decir, el gasto en marketing y publicidad no puede ser un gasto, debe ser una inversión rentable.

Hasta aquí el contenido de hoy, el próximo artículo será el último de esta serie sobre el Business Model Canvas y tratará del Flujo de Ingresos.