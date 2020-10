013 Relación con los Clientes en el Business Model Canvas (8) [Loogic Podcast]

Puedes leer todos los post de la serie aquí, y suscribirte al pódcast en tu reproductor favorito (feed RSS) o en Apple, Google, Spotify.

Hoy toca el cuadrante de Relación con los Clientes en el Business Model Canvas.

En este momento hay que entender «cliente» como «mercado». Es decir, no se refiere solamente a los clientes que nos están comprando nuestro producto o servicio, sino que también debemos tener en cuenta a los posibles clientes y a los que ya han terminado el proceso de compra.

Se trata de definir la relación con los clientes como relación con el mercado al que te diriges. Algunos de tus destinatarios se convertirán en clientes efectivos, que te pagarán. Y éstos necesitan de una comunicación post venta, y una comunicación continua para lograr los efectos de fidelización de marca y prescripción.

Obviamente, a los que están siendo tus clientes y lo han sido les tratarás de una forma especial por ello, pero debes contemplar la comunicación como un todo que empieza antes de la venta y no termina con la venta.

Por este motivo, comencé a hablar del lateral derecho del Business Model Canvas por el extremo del segmento de clientes. porque si no tienes claro quiénes son tus clientes no puedes modular la comunicación con ellos. De la misma manera, esta comunicación está influida por los canales de venta, pues tus canales de venta también se comunican con tus clientes potenciales y con los clientes que compran tu producto o servicio.

En este cuadrante es necesario definir qué vas a contar, cómo lo vas a contar y a través de qué canales de comunicación los vas a transmitir.

El departamento de comunicación externa de una empresa es muy importante. Aunque en el negocio estés tú solo, al igual que muy probablemente te planteas pagar un gestor contable para el negocio, o requieres ayudas técnicas para tu presencia digital, etc., plantéate que puedes necesitar un apoyo también para el área de comunicación.

Las ventas no es sólo publicidad, es más, la publicidad es una pequeña parte. Es más importante la comunicación que se hace en el marketing y en la propia publicidad. Sin comunicación no hay ventas, no hay fidelización de cliente.

Y sin ventas, y sin fidelización de cliente, no hay negocio.

Hasta aquí el artículo de hoy. Ya solo me queda hablar de la parte inferior del Business Model Canvas. Así que el próximo artículo será sobre la estructura de costes. Te espero.