Vuelven ‘TheAwards’, los premios a los mejores juegos y aplicaciones móviles españolas de 2019

Barcelona acogerá los premios TheAwards que buscan el reconocimiento a las mejores aplicaciones móviles y juegos iOS y Android españoles de 2019, organizados por la agencia de app marketing, PickASO. En esta ocasión, repiten en Barcelona.

Los premios se entregarán el 24 de octubre en Valkiria Hub Space Barcelona dentro del evento ORGANIC, la 5ª edición del afterwork que reúne a más de 300 profesionales del marketing de aplicaciones móviles de toda España.

Todos los ganadores serán premiados con un paquete de servicios cuyo valor asciende a más de 150 mil euros distribuidos en las 11 categorías de premio.

TheAwards: Categorías y Premios

Las aplicaciones que se presenten a TheAwards competirán por 11 categorías de premio:

Premio a la Mejor Aplicación Móvil en España de 2019, ganadora absoluta. Premio a las mejores aplicaciones móviles por categoría (consultar las categorías en la web oficial)

Los ganadores serán premiados con un paquete de premios compuesto por servicios de distintas empresas como Amazon Web Services, iSocialWeb, Tappx, Acumbamail, SysAdminOk, PickASO, TheTool, wwwhatsnew, entre otros.



¿Cómo participar?

Los dos requisitos para presentar una aplicación móvil a TheAwards son que las apps tengan sede social en España y más de 5.000 descargas en Google Play o App Store. Si cumplen con estos requisitos deberán rellenar este formulario para participar sin ningún tipo de coste.

Una vez esté publicada la ficha de la app en la web, deberán promocionar su candidatura para conseguir el máximo número de votos posible hasta el 18 de octubre de 2019. Las tres aplicaciones más votadas de cada categoría serán las finalistas, sumando un total de 30 apps finalistas.

5ª Edición de ORGANIC: la fiesta de las apps

Antes de conocer el nombre de las apps ganadoras, tendrán lugar dos charlas sobre casos de éxito de marketing de aplicaciones móviles y una mesa redonda con preguntas abiertas a los ponentes sobre mobile growth, donde se fomentará la interacción de los asistentes y el debate.

De entre todas las apps finalistas el jurado elegirá a una única ganadora de cada categoría y a la Mejor App en España de 2019. El nombre de los ganadores se anunciará el 24 de octubre en Barcelona, dentro de la fiesta de las apps ORGANIC.

Una vez finalizadas las charlas y la entrega de premios, tendrá lugar la fiesta-networking de las apps.

Colaboradores del evento: Wayra Barcelona, MMA Sapin, IAB Spain, Mobile World Capital, 4Y4N, Barcelona Tech City, Women In Mobile, Conector Startup Accelerator, IMPACT Accelerator, The Valley, Gin and Twitts, Marco Estil, Smybox, Grupo Billingham, Applause y Jäggermaister.



Loogic participa como uno de los media partner del evento.