Un año muy singular

Para el que no lo sepa aún, mi actividad profesional actualmente está centrada en el desarrollo de iniciativas de innovación abierta con startups y corporaciones en Sngular “una empresa de tecnologías de la información que cubre todo el ciclo de éxito digital y que tiene el objetivo de ayudar a sus clientes y socios a lograr su máximo potencial para lograr ser el número 1 en sus respectivos campos”.

Dicho así no se capta bien la esencia de lo que para mi ha significado entrar a formar parte de esta empresa, que representa tan bien tantas cosas al respecto de mi forma de ver la vida y los negocios, porque como dice José Luis Vallejo su fundador y líder principal, Sngular es más un adjetivo que un nombre, ya que es una empresa que transmite a todos los que la conforman una serie de valores y manera de hacer las cosas que a mi me ha cautivado.

Cuando el verano pasado José Luis me propuso sngularizarme, mi principal duda al respecto de aceptar la propuesta era perder mi autonomía como emprendedor y la principal motivación para aceptar la propuesta era entrar a formar parte de una empresa referente en tecnología, liderada por una persona excepcional de la que estaba seguro que iba a aprender muchísimo.

Ahora que he pasado un año formando parte de Sngular puedo decir que mis expectativas se han superado con creces y que mis miedos más que un un problema han sido una oportunidad, ya que formando parte de una gran empresa he podido seguir siendo un emprendedor, lo que se denominaría un intraemprendedor, pero sabiendo que todo mi trabajo tiene un impacto muchísimo mayor por verse reforzado por un gran equipo de profesionales en muchas áreas de actividad relacionadas con mi gran pasión que es la tecnología.

Por esto me gusta representar cómo es ahora mi trabajo con el símil del martillo y el clavo, porque antes como emprendedor tenía que “dar muchos palos de ciego”, pero ahora tengo claro que todo el trabajo que realizo tiene una utilidad muy concreta para ayudar a Sngular a ser más conocida, a atraer más talento y como consecuencia de ello ayudar a construir una empresa en la que muchas personas puedan cumplir sus sueños a nivel profesional. A este respecto para entender mucho mejor de lo que hablo me gustaría que leyeras el correo que escribió José Luis Vallejo cuando alcanzamos la cifra de 500 personas en el equipo de Sngular.

Actualmente mi trabajo en Sngular está enfocado en dinamizar iniciativas que permitan mejorar el posicionamiento de la empresa al respecto del trabajo que realizamos en el ámbito del emprendimiento y la innovación tecnológica. Para ello a nivel práctico me encargo de organizar los eventos que realizamos en el sHub Madrid y que pronto trasladaremos al resto de sedes de la empresa en la que disponemos de un espacio para la realización de eventos, como puede ser Sevilla y Ciudad de México. Por otro lado sigo al frente de Futurizable donde además de los artículos semanales sobre temas de innovación tecnológica, estamos realizando una serie de Observatorios, como los ya publicados sobre Blockchain y Talento Autónomo Descentralizado. También a lo largo de este año he estado trabajando para la puesta en marcha de la DKC de Blockchain en Sngular, es decir, nuestra área de trabajo en el desarrollo de proyectos basados en la tecnología de la cadena de bloques, para lo cual hemos hecho el fichaje de un genio de la tecnología, Antonio Sotomayor con el que estoy teniendo la suerte de poder trabajar y aprender muchísimo sobre esta tecnología que como sabéis me ha interesado desde hace años.

Además de estas tres actividades principales estoy colaborando con otras iniciativas de la empresa dentro de lo que denominamos como Sngular Gravity Engine, es decir, la maquinaria con la que cuenta la empresa para atraer talento y de esta forma lograr ayudar a nuestros clientes por medio del trabajo que realizan profesionales excelentes que además son excelentes personas. En este punto tengo la suerte de poder estar trabajando con unos fantásticos compañeros a los que quiero aprovechar para agradecer desde aquí la gran acogida que me han dado en este año y sobre todo la ayuda en cada proyecto que nos proponemos realizar.

Al frente de este equipo está el gran Evaristo Nogales, que se ha convertido en mi mentor desde que estoy en Sngular y con el que me gustaría personalizar el agradecimiento que siento por todo lo que he recibido de la empresa a lo largo de este año y por la ilusión con la que afronto un nuevo curso que es fruto de sentirme parte de un proyecto que me aporta muchísimo y en el que estoy dispuesto a darlo todo para aportar lo mejor de mi como profesional.

Muchas gracias Evaristo, muchas gracias José Luis, muchas gracias a todos los sngulares y muchas gracias a todos los que me habéis ido apoyando a lo largo de los diferentes proyectos que he puesto en marcha como emprendedor.