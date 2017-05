Se presenta THECUBE Madrid un gran espacio para innovar en Madrid

Me alegra mucho poder presentar desde Loogic el proyecto de un gran amigo y un fantástico emprendedor, que se lanza ahora con el proyecto más importante de su vida, una iniciativa que puede generar un gran impacto positivo en el ecosistema emprendedor de Madrid y en el que espero poder colaborar en lo que sea posible desde Loogic. En la siguiente entrevista podrás conocer la iniciativa THECUBE Madrid liderada por Javier Esteban para potenciar la innovación desde un espacio único dotado con los mejores recursos para los emprendedores.

THECUBE Madrid es uno de los proyectos tecnológicos más ambiciosos puestos en marcha en Madrid ¿Por qué piensas que es un buen momento para emprender y Madrid un buen lugar para hacerlo?

Madrid tiene mucho que decir como ecosistema emprendedor pero falta que todos pongamos la fuerza en el mismo foco. El momento es el mejor, Madrid sube puestos en las listas de mejores lugares para emprender pero aún necesita un gran empujón. THECUBE Madrid nace para aportar toda la experiencia emprendedora del equipo de Unlimiteck, company builder que está desarrollando todos los proyectos que estamos lanzando desde hace un año. Somos emprendedores y conocemos las necesidades que hay en Madrid, un ecosistema único, relación directa con grandes corporaciones, inversores con gran experiencia, formación técnica específica donde poder “construir la innovación” un ambiente adecuado para emprender, un espacio con eventos para seguir apoyando a las comunidades…

Dicen que la especialización es un grado, pero hasta el momento no se han lanzado iniciativas tan especializadas como THECUBE Madrid ¿Por qué habéis decidido poner el foco en el tema de Internet de las Cosas?

Es el nuevo futuro. Todo conectado. Primero han sido las personas y ahora toca que todas esas personas sepan que pueden conectar todos los dispositivos a la red. No solo los móviles, sino cualquier máquina que pueda ser controlada, con sensores con bajo coste, gracias a las soluciones de Internet de las cosas. Queremos formar el talento que hay y que demandan las grandes corporaciones. En MIOTI van a poder realizar un máster desde los laboratorios especializados, tocando, haciendo y en consecuencia, aprendiendo. Contaremos con el primer Instituto sobre Internet de las cosas, y tendremos más laboratorios que aulas.

5.000 metros cuadrados dedicados íntegramente a la formación y el emprendimiento tecnológico especializado IoT ¿Cómo pensáis llenarlo de actividad para que realmente atraiga al talento tecnológico en ese área?

El edificio cuenta con diferentes áreas para emprender y estar en contacto con otros proyectos y grandes corporaciones. En 5 plantas queremos que un emprendedor pueda encontrar todas las etapas para desarrollar su proyecto. Tendremos cafetería con espacio de coworking, MIOTI para formación académica y corporativa, un espacio de aceleración de startups y un auditorio para celebrar eventos y un club de tecnología donde podrán acercarse al inversor o gran corporación. De esta forma THECUBE Madrid se convertirá en un espacio donde encontrar oportunidades y retos para desarrollar por la comunidad que ya estamos creando. Llevamos meses preparando todo lo que va a ocurrir a partir de septiembre.

Construir un ecosistema de innovación y emprendimiento requiere de la participación de muchos tipos de organizaciones ¿Qué papel juegan las grandes empresas tecnológicas en THECUBEMadrid?

Estamos cerrando acuerdos con grandes corporaciones nacionales e internacionales y empresas tecnológicas a nivel mundial que dotarán de mucho contenido y oportunidades al ecosistema que hemos creado. En MIOTI ya contamos con un consejo académico de altísimo nivel, entre los que podemos encontrar a Adam Seldow, Head of Education de Facebook desde Silicon Valley o Blanca Gómez, Directora de Gestión de Talento de Microsoft en Europa.

En THECUBE Madrid, igualmente, hemos tenido muchas conversaciones con partners que nos acompañarán desde el inicio de esta gran aventura. La semana pasada publicamos ya nuestra web para que otra empresas y emprendedores puedan conocernos. La acogida está siendo buenísima. En las próximas semanas desvelaremos nuestros primeros partners, los programas para emprendedores que hemos preparado y muchos eventos que celebraremos desde la apertura en septiembre de este año.

Por lo que he podido conocer hasta ahora del proyecto me da la impresión de que no es algo que se esté improvisando ¿Puedes contarnos de dónde surge la idea de crear THECUBEMadrid y quiénes sois sus promotores?

El proyecto no tiene nada de improvisado. Somos ya 18 personas trabajando en el equipo. Desde hace más de un año Unlimiteck se constituyó para crear y lanzar proyectos tecnológicos propios focalizados en el Internet de las cosas. Metiora fue la primera startup que lanzamos. A continuación, se pensó en MIOTI con el fin de formar y especializar al talento necesario y, cuando buscamos un lugar para instalarnos, encontramos la oportunidad de adquirir el edificio donde se ubicará THECUBE Madrid y el resto de ventures. Creímos necesario abrir el ecosistema a todo el público interesado, a Madrid y al mundo. Y desde hace 4 meses trabajamos para construir algo que en septiembre ya funcionará a pleno rendimiento. En algo más de un año son 5 las ventures creadas y que irán conociéndose en estos próximos meses.