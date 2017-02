Descubre el ecommerce de flores The Colvin Co

Entrevistamos a Sergi Bastardas Co-founder de la startup The Colvin Co

¿Cómo surge la idea de crear The Colvin Co?

En un trayecto en AVE de Barcelona a Madrid hace unos 9 meses. Volvíamos al trabajo y justo ese fin de semana habíamos vivido malas experiencias como clientes. Al charlar sobre el tema pensamos que sería interesante desarrollar un modelo de negocio que pudiese dinamizar una industria que no había cambiado en los últimos 20 años, y así empezamos a reunirnos por las noches para estudiar el mercado floral y hablar con clientes. Sabíamos que si tirábamos para adelante, teníamos que ser rápidos y nos pusimos manos a la obra a definir el plan de negocio y a buscar la financiación. En algunos meses conseguimos cerrar una ronda de 300.000 euros con directivos de Amazon, Google, Citigroup y Sitka Capital y gracias al apoyo incondicional de Esade BAN que ha creído en el negocio y el equipo desde el primer momento. Así nace The Colvin Co, una plataforma en la que comprar flores online sin intermediarios y con un diseño innovador desde 25 euros, sin sobrecostes de ningún tipo. Hemos nacido para cambiar la manera en la que se compran flores online, ofreciendo una solución digital apropiada y una inmejorable experiencia de usuario. La dinámica de la industria durante los últimos años ha hecho que comprar flores haya perdido la magia que se merece y nuestro objetivo es recuperarla, ofreciendo al cliente una experiencia única e innovadora.

¿Quiénes sois los fundadores de la empresa The Colvin Co?

Los fundadores de The Colvin Co somos 3 ex estudiantes de ESADE, dónde nos conocimos:

Andres Cester: graduado en ESADE y la National Technological University de Singapur, trabajó más de dos años en banca de inversión en Citigroup, especializado en telecomunicaciones y cubriendo las principales start-ups en España

Sergi Bastardas: graduado en ESADE y la National University of Singapore, trabajó en Amazon 2 años y medio, en los departamentos de marketplace y e-commerce

Marc Olmedillo: graduado en ESADE y la Universidad Católica De Chile, trabajó en la farmacéutica GSK en marketing más de dos años liderando la estrategia promocional de Sensodyne.

¿Qué os diferencia de la competencia?

Actualmente el mercado de la flor cortada presenta una serie de ineficiencias (experiencia de usuario, calidad no garantizada, diseño, atención al cliente) que acaban impactando la experiencia de cliente y su demanda. El resultado es que los clientes terminan sobre-pagando la mayoría de veces por sus flores en internet y los ramos que compran duran poco. Es por ello que en The Colvin Co no solo trabajamos para mejorar la oferta actual sino que pretendemos incrementar la frecuencia de consumo trabajando fundamentalmente sobre 4 pilares:

Producto: en esta parte tenemos dos objetivos muy claros:

i) Mejorar la calidad de las flores y su duración: para ello flores trabajamos a diario para reducir los intermediarios y acercarnos al productor. Nuestro objetivo es estar lo más cerca del productor posible sin dañar la rapidez de envío al cliente final. Es algo que ya estamos consiguiendo y varios clientes dicen que nuestras flores duran de media 4-5 días más

ii) Mejorar los diseños de los ramos. Para ello, contamos en nuestro equipo con 2 artistas florales que trabajan día a día para conseguir las mejores composiciones

Precio: recortamos intermediarios en la cadena de suministro y trabajamos lo mas cerca posible del productor para poder transferir parte de nuestro ahorro al cliente final

Construimos un producto con la mejor relación calidad-precio y ayudamos al cliente a comprar más frecuentemente

Ofrecemos modelos de subscripción que permiten reducir el precio que pagas por nuestros ramos: a mayor frecuencia de compra, mayor es el descuento.

Digital: queremos hacer la vida del cliente más fácil mediante: Comunicación visual y diseño; Compra en solo 3 clics desde tu móvil, tablet o PC; Y estamos trabajando en modelos inteligentes de recordatorios en fecha importantes, para que nunca más olvides las fechas clave de las personas que más quieres!

Marca: queremos hacer que recibir flores online sea una experiencia única. Trabajamos tanto el producto como los materiales para asegurarnos que la experiencia del receptor/a es la mejor posible. Estamos creando una marca que conecte con el cliente, que nos permita llegar a ser el top of mind para comprar flores, sea por un regalo o para tenerlas como decoración en tu casa o tu negocio.