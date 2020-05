TaxDown cierra una ronda de inversión de 700.000€

La startup TaxDown ha cerrado una ronda de inversión de 700.000€ considerada como una ronda semilla. Con esta inversión alcanza una financiación de un millón de euros en su primer año.

TaxDown ofrece un servicio telemático a los contribuyentes para hacer la Renta. Tiene ya cien mil usuarios registrados y durante la campaña de este año prevé ahorrar doce millones de euros a los ciudadanos.

La operación de inversión ha sido apoyada por Abac Nest y business angels internacionales como Vladimir Ristanovic; James Argalas, consejero de Axos Financial, Inc. y Axos Bank; o Baldomero Falcones, exchairman de MasterCard, expresidente y exconsejero delegado de FCC y ex COO de Banco Santander.

TaxDown hizo su primera campaña en 2018. Arrancó con una inversión de los socios de 60 mil euros y después logró otros 200.000 euros de inversión provenientes de FFF.

Con esta nueva inversión por parte de inversores profesionales pone sus miras en Europa y Latinoamérica.