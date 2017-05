La evolución de Startupxplore en el Equity Crowdfunding

La semana conocimos que Startupxplore había recibido la autorización de la CNMV para operar en el negocio del equity crowdfunding. Para profundizar en esta noticia y conocer mejor esta plataforma de inversión en startups hemos realizado la siguiente entrevista a su fundador Javier Megías:

Desde la publicación hace ahora dos años de la ley de Crowdfunding ¿cómo es tu valoración? ¿crees que ha sido positivo o negativo para el sector de las startups?

Yo creo que sin duda es algo positivo: la regulación ayuda a generar confianza en el mercado y a proteger los intereses tanto de los inversores como de los promotores, elevando el estándar de calidad… otra cosa es que la regulación española todavía dista de ser perfecta. Hay muchos puntos que es necesario mejorar para las plataformas de inversión españolas que no sigamos compitiendo en inferioridad de condiciones con nuestros homólogos extranjeros (vehiculizar las inversiones, facilitar la inversión extranjera, ser más abierto en el modelo de comisiones, reconocimiento de la figura del lead investor…etc.)

Creo que en general estamos viendo un entorno de lo más interesante para las startups que buscan financiación en España: no sólo porque ha aparecido una nueva opción real para conseguir inversión, sino porque es a menudo mucho más rápida y ágil que el resto de opciones (por ejemplo, en nuestro caso fuimos capaces de cerrar con nuestra plataforma para invertir en startups una ronda de inversión de casi 400K€ para Comprea en 5h)

¿Qué ha sido lo más complicado para lograr la aprobación de la CNMV como plataforma de financiación participativa?

Hacerles ver que existen diferentes formas de comprender la inversión como plataforma, y que la ley actual no es perfecta y tiene espacio a la mejora. Nos consta que CNMV ha hecho un gran esfuerzo dada la escasez de recursos que tiene para evaluar las plataformas de inversión, pero eso ha hecho que el proceso sea muy lento (nosotros empezamos el proceso de acreditación hacia mitad/final de 2015).

¿Por qué habéis decidido optar por el modelo de inversión sindicada en lugar de seguir el modelo de equity crowdfunding que utilizan la mayoría de plataformas?

Nosotros creemos que hay dos formas de entender el negocio de la inversión en startups: por defecto la mayoría de las plataformas lo perciben como un marketplace, donde yo conecto oferta y demanda y comisiono cuando la startup recibe inversión… pero eso nos parece muy peligroso, ya que por un lado nos desalinearía a nosotros como plataforma con nuestros inversores (yo cobro por conseguir que se invierta, no por invertir bien) y por otro lado asume que la oferta (startups para invertir) es algo estándar y fácil de evaluar para los inversores leyendo un documento.

Nosotros cada vez más estamos operando y pensando más como inversores y menos como marketplace, no sólo porque hacemos un filtro mucho más exigente en las startups que lanzamos (un porcentaje pequeñísimo), sino porque como dices en todas nuestras operaciones hay un inversor de referencia profesional con mucha experiencia que invierte a la vez que nuestros inversores y nos da acceso a operaciones de inversión que habitualmente un inversor normal no podría tener acceso.

¿En qué consisten vuestros planes de futuro en lo que a Equity Crowdfunding se refiere?

Lo tenemos bastante claro: aunque ya hemos invertido casi 3M€ desde que lanzamos la plataforma, esa no es nuestra métrica principal, sino la rentabilidad a medio/largo plazo de nuestros inversores… y por eso vamos a lanzar menos operaciones de mayor calidad (seguimos teniendo un éxito del 100% en financiar todo lo que lanzamos). Me parece una perversión que las plataformas nos midamos por las operaciones que hemos hecho o por los millones de euros levantados y no por el retorno a los inversores. Por eso nosotros seguiremos trabajando para que los mejores inversores sigan actuando como inversores de referencia en nuestra plataforma (en nuestra última operación, Mybrana, el inversor de referencia fue SOSV (el tercer fondo de venture capital más activo del mundo) y vamos a seguir posicionándonos como la plataforma premium de inversión en startups, donde no encontrarás muchas oportunidades de inversión pero si muy buenas (y si no tenemos nada que nos convenza, no lanzaremos nada).

¿Tenéis pensadas otras vías de negocio para​ ​Startupxplore además del crowdfunding de inversión?

No, aunque tenemos una enorme comunidad de startups e inversores (actualmente la más grande de España y la tercera de Europa) creemos que su uso debe ser gratis para todo el mundo, ya que aporta mucha transparencia al mercado (el poder buscar qué inversores hay activos para mi sector y que inviertan en operaciones como la de mi compañía es algo que se usa mucho).

¿Podrías contarnos qué tal ha recibido el mercado vuestra propuesta de valor?

La verdad es que de momento extremadamente bien: tenemos más de 4.000 inversores con un perfil muy alto, y éstos han invertido casi 3 millones de euros en 12 operaciones en los últimos 18 meses, con una tasa de éxito en inversión del 100%, y todas las operaciones lanzadas se han cerrado sobresuscritas… pero como decía ese no es nuestro criterio principal. Entendemos que es pronto para valorar nuestra métrica principal, que es el retorno conseguido a nuestros inversores, aunque hay varias compañías del portfolio que han multiplicado hasta x13 su facturación en menos de un año o que siguen creciendo a tasas del 30% mensual.