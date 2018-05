Llega una nueva edición del campamento Starters Bootcamp

Starters Bootcamp es un campamento sobre emprendimiento y creatividad dirigido a chicos y chicas entre 14-18 años que desarrollarán un proyecto en equipo durante su periodo de 10 días.

La metodología de aprendizaje “Learning by Doing” Aprender haciendo, se convierte en el pilar fundamental de este programa. Su funcionamiento se basa en talleres prácticos impartidos por expertos en distintos campos y ponencias lideradas por jóvenes emprendedores de éxito. De esta manera, adquirirán los conocimientos y habilidades necesarias para el desarrollo de su idea, teniendo como fuente de referencia e inspiración a estos emprendedores que contarán su trayectoria y experiencia profesional además de dar feedback a los diferentes proyectos desarrollados durante el evento.

El objetivo final que busca el proyecto es que mediante el trabajo en equipo, los chicos comprendan que tienen capacidades para resolver problemas complejos trabajando sobre una idea de proyecto, fomentando habilidades como el arte de hablar en público, el pensamiento creativo y en definitiva aquellas capacidades que en el cole no nos enseñan.

Así cuentan los participantes en la primera edición de Starters Bootcamp su experiencia:

“Además de descubrir en qué consiste realmente el mundo del emprendimiento, hemos tenido la oportunidad de conocer gente nueva y crear un proyecto en equipo. Además, las ponencias de Jaime Garrastazu (CEO de Pompeii) y el taller de Antonio Fontanini (organizador de TEDx Cibeles) sobre como hablar en público me han servido de gran motivación y ayuda de cara a presentaciones y exposiciones delante de gente” – Luisa.

David Rico, con tan solo 18 años ha desarrollado su propio perfil técnico dentro del mundo de la programación. Después de su paso por el Bootcamp, esto es lo que nos cuenta:

“ Aunque no conocía el mundo del emprendimiento, el campamento me ha ayudado a acercarme al mundo de los negocios y lo importante que es conocer gente con perfiles distintos a los míos.

Iván García ha decidido asistir al camp antes de empezar la carrera de Administración y dirección de empresas para tener una primera toma de contacto con el mundo empresarial y empezar con buen pie su vida universitaria. Nos cuenta: “Gracias al curso me he dado cuenta de que dentro de este mundo no hay cabida para el miedo. “ Si de verdad uno confía en la idea que quiere desarrollar, hay que ir a por ella a muerte.