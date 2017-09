El reto de dirigir Sngular Ventures

Hace 10 años que Ignacio y yo decidimos dejar nuestros trabajos para poner en marcha la empresa Inventa Internet, de la que forma parte Loogic. Desde entonces hemos creado proyectos de éxito como Tecnoblogs y Social Media Factory, además de haber fallado con otros que se quedaron por el camino. A la empresa se unió posteriormente Agustín Cuenca, para ayudarnos a darle un impulso al negocio. Y con nosotros también han colaborado otros amigos como Javier Esteban y Mariano Torrecilla, para poner en marcha iniciativas como Smart Money. También hace 10 años que junto con Lucas Cervera y Angel María pusimos en marcha Iniciador. Desde entonces he tenido la suerte de trabajar con cientos de emprendedores, participar como socio en un buen número de startups y aprender muchísimo sobre este apasionante mundo de los negocios digitales.

10 años después de todo esto llega el momento de emprender un nuevo reto a nivel profesional, ya que he tenido la suerte de que José Luis Vallejo me proponga unirme a Sngular para dirigir el área en la empresa que trabaja con las startups y las corporaciones en proyectos de innovación abierta. Además Futurizable, mi último proyecto personal, va a entrar a formar parte de Sngular, con lo que vamos a poder potenciarlo para convertirlo en referente en información sobre innovación tecnológica en España. De hecho ha sido gracias a Futurizable por lo que ha surgido esta oportunidad ya que la visión sobre el futuro, la tecnología y la innovación que en la newsletter he compartido durante un año coincide perfectamente con la que tiene Sngular al respecto de cómo la tecnología pueda ayudar a las empresas a seguir siendo relevantes en el futuro.

Con Sngular Ventures queremos poner en práctica las ideas que tenemos sobre cómo las startups y las corporaciones pueden trabajar juntas para desarrollar nuevos modelos de negocio o mejorar los negocios ya existentes. Sabemos que la mayoría de las grandes empresas ven en los emprendedores y las startups una oportunidad para innovar, de ahí que en los últimos años se hayan puesto en marcha tantos programas bajo el concepto de Open Innovation en los que encontramos aceleradoras corporativas, concursos de startups, venture builders y fondos de inversión. Pero por nuestra experiencia colaborando en este tipo de iniciativas sabemos que los resultados obtenidos están siendo muy pobres y que realmente no están sirviendo para mejorar la capacidad de innovación de las empresas que promueven estos programas. En mi opinión el problema se encuentra principalmente en la forma en la que la startup y la gran empresa integran sus formas de trabajo, realmente es muy complicado hacer que dos entidades con características tan diferentes puedan trabajar de forma coordinada y provechosa para ambos, por lo que aquí se encuentra el reto que queremos ayudar a resolver desde Sngular Ventures.

En Sngular ya se cuenta con la experiencia de haber integrado un buen número de startups dentro de la organización, de hecho la empresa, que inicialmente se ha dedicado al desarrollo de software, en los últimos años ha integrado una serie de startups dedicadas a temas como Realidad Virtual, Internet of Things e Inteligencia Artificial, que ahora se encargan de ofrecer esos servicios a los clientes de la empresa. Si en Sngular se ha podido realizar con éxito este proceso, lo que queremos hacer es trasladar nuestra experiencia a todas aquellas empresas que saben que para innovar necesitan las ideas frescas que cada día se generan en el ecosistema de las startups.

Por lo tanto desde hoy, además de continuar publicando diariamente en Loogic, las noticias del ecosistema de las startups, y semanalmente la newsletter sobre innovación tecnológica Futurizable, estaré también muy activo trabajando con empresas y startups para ayudarles a ser más abiertos y colaborativos. Aprovecho para agradecer a la audiencia de Loogic el apoyo que siempre me habéis prestado y ofrecerme para ayudaros en cualquier cosa que podáis necesitar desde Sngular Ventures.