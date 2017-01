Las inversiones de Sitka Capital en 2016

Es interesante observar la estrategia a nivel de comunicación que siguen los diferentes inversores que forman parte del ecosistema emprendedor, mientras unos deciden no comunicar nada pasando casi totalmente desapercibidos, otros han decidido tener una actitud proactiva a la hora de contar todo lo que hacen, incluso haciendo muchas cosas que habitualmente no hacen los inversores, como meterse el el barro de la gestión de las empresas para poder minimizar de alguna forma los riesgos que supone invertir en startups. De esta forma nos encontramos con inversores que no tienen web, ni presencia en redes sociales y que nunca van a eventos, y por otro lado con otros inversores que tienen una estrategia de comunicación como si de una startup se tratase. La clave en todo caso es tener el mejor acceso a proyectos y poder encontrarse en la situación de poder invertir en el próximo Blablacar, para lo cual no cabe duda que hay que tener un gran posicionamiento en el sector.

En Sitka Capital son de los que se lo curran a la hora de la comunicación y para comprobarlo hay que leer su blog en el que hacen balance de su último años de actividad y de los 3 años que llevan invirtiendo en startups. En su tercer año de funcionamiento el fondo acumula 21 inversiones y a lo lardo de 2016 ha participado en rondas de seis startups: Relendo, Foodie&Tours, Deliberry, Ursulitas, Fotawa y The Colvin Co.

Desde su constitución el grupo Sitka ha lanzado su primer vehículo de inversión, Sitka Seed Capital I, con el objetivo de invertir entre 600.000 euros y 1 millón de euros y unas 40 startups. En 2016 puso en marcha su propia Red de Business Angels, Sitka Ban, de la que ya forman parte 100 inversores. El objetivo de Sitka Ban, es la formación de sus miembros como business angels, el acceso a deal flow de calidad nacional e internacional con la celebración de foros de inversión, y la co-inversión con otros inversores privados. Finalmente durante 2017 tiene previsto lanzar un Venture Builder especializado en un sector o vertical concreto. El proyecto de venture builder se encuentra en fase planificación, con la creación del equipo que gestionará la compañía, así como el lanzamiento del vertical del venture builder mediante una ampliación de capital que se llevará a cabo en el tercer trimestre del año. La ampliación se llevará a cabo mediante una ronda de financiación con inversores profesionales y una campaña de crowdfunding que complementará la ronda de Sitka Venture Capital.