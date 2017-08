¿Por qué tus contenidos no aparecen cuando buscas en Google? prueba Seologies

¡El Contenido es el Rey! Los buscadores más importantes se han apropiado de esta frase de Bill Gates los últimos años (cita de 1996). Y es cierta, cada vez se controla más el efecto que los vínculos tienen sobre la indexación de contenido, y se concentran más los esfuerzos del algoritmo en devolver a los usuarios excelentes contenidos que sean de utilidad.

¿Cómo ha evolucionado Google?

Los últimos cambios mayores del algoritmo son Panda (2011), Penguin (2012) y Hummingbird (2013). Este último ha pasado a ser el buscador en si mismo, englobando a los dos anteriores.

Penguin se dedicó a mejorar cómo el buscador interpretaba la importancia de los vínculos entre distintas páginas. En realidad lo que hizo fue rebajar la importancia de los vínculos y establecer mecanismos de control para que no hubiera abusos.

Panda y Hummingbird están orientados fundamentalmente a la mejora del buscador de cara a la comprensión semántica. El algoritmo ha virado, y está premiando la experiencia de usuario, y la creación de contenidos extraordinarios. A la vez está restando importancia al seo tradicional basado en vínculos del que se ha abusado tanto hasta 2012.

Concurrencia semántica

Ya no se habla más de densidad de palabras clave, sino de concurrencia semántica. Seologies lleva años estudiando, desde el punto de vista semántico, los resultados de cientos de miles de búsquedas. Para una búsqueda determinada, por ejemplo sopa de ajo, encontramos, en los primeros 15-20 resultados de respuesta, una relación de conceptos (no ya palabras, sino palabras y sus sinónimos) con cierta densidad global en todas ellas, o en la mayor parte. Tomamos prestado de seologies.com el siguiente resultado:

La concurrencia semántica significa que el buscador, entenderá determinadas señales para saber de qué estamos hablando. Palabras como dejar cocer, ingredientes, cazuela, plato, etc dan a entender que estamos hablando de algo que se prepara en una cocina. Palabras como sal, pimienta, pimentón, virgen extra, ajo, etc son claras señales de que es una receta, y estos son sus ingredientes. Y no sólo esto, sino que el buscador es capaz de discernir sinónimos o palabras afines por contexto.

La siguiente imagen da una idea de cómo decae la concurrencia semántica según nos alejamos en posiciones del buscador hacia abajo. Parece que estas señales se distribuyen de modo uniformemente decreciente para una misma búsqueda:

¿Quiere decir esto que debemos de meter todos los términos de esa lista en nuestros artículos? No. Rotundamente NO. Lo que quiere decir, es que debemos de dar señales a los buscadores de lo que estamos hablando. Tal y como indican los gráficos anteriores, estas señales son fuertemente semánticas, ya hemos oído que el contenido es el rey desde hace años.

Seologies se centra en este concepto y crea una potente herramienta:

Nos da los términos concurrentes partiendo de una búsqueda de palabras clave

Obtiene los tópicos que retorna dicha búsqueda, las categorías. De modo que podremos comprobar fácilmente tópicos relacionados con nuestras palabras clave.

Nos indica parámetros como facilidad de lectura, corrección gramatical, etc .

Nos aporta sugerencias para enriquecer nuestro contenido .

Analiza nuestras páginas web, e incluso elabora un informe automatizado del site completo y nos indica qué estamos haciendo mal y cómo solucionarlo.

¿Por qué no aparecemos en las búsquedas?

Cuando publicamos algo en la web, todos queremos aparecer los primeros. Generalmente tenemos unos objetivos, y siempre tenemos claro lo que tiene que salir en los buscadores cuando alguien busca determinadas cosas relacionadas con nuestro producto, servicio, etc. En definitiva, publicamos un contenido que deseamos que alguien encuentre.

Viene la decepción cuando nos damos cuenta de que nuestra web no sube automáticamente en los rankings como la espuma. ¿Qué está sucediendo? Descubrimos, o empezamos a prestar atención, a las siglas SEO (search engine optimization / optimización de motores de búsqueda). A su vez, como casi todo lo que se encuentra son conceptos bastante técnicos, o poco frecuentes, nos lanzamos a los recetarios tan frecuentemente publicados, o a consejos de amigos, o nos concentramos en mirar a nuestros competidores para descubrir qué han hecho bien.

Finalmente, pasado el tiempo de estar concentrándonos en cosas como palabras clave, longitud de textos, meta etiquetas, uris, sitemaps, robots.txt, negrita, títulos, cabeceros, cursivas, atributos alt, etc… nada funciona. ¿Cómo es posible?



¿Estoy haciendo algo mal? Si. No posicionarse no suele ser un problema de los buscadores, sino nuestro. La mayor parte de las veces significa que no hemos creado contenido adecuado, y que no estamos dando las señales adecuadas a los buscadores. Seologies resuelve este problema en pocos pasos rápidamente.

Cuando creamos buen contenido estamos yendo un paso por delante, estamos atrayendo a los usuarios con algo de lo que pueden aprender. Con algo con lo que pueden interactuar. Pueden compartir, citar, vincular desde sus blogs. Cuando creamos una experiencia atractiva para nuestros usuarios, estamos aumentando las posibilidades de que vuelvan y hablen de nosotros fuera del mundo digital. También aumentamos la cantidad de tiempo que pasan en nuestro site, y finalmente aumentamos las posibilidades de ser remunerados por nuestro esfuerzo.

¿Por qué Google tiende a premiar el contenido?

Panda es el algoritmo de Google que se encarga de analizar el contenido. Cuando Google lo lanzó (inicios de 2011) estaba marcando fuertemente esta tendencia. Tan fuertemente que el algoritmo produjo un cambio en la indexación de un 11% en Estados Unidos, y aproximadamente un 7% en el resto del mundo. Esto es, aproximadamente un 7% de los sitios a nivel mundial modificaron su posición en los resultados de búsqueda. Google actualiza sus algoritmos unas 2 veces por día. De todas las actualizaciones de Google, se calcula que Panda es modificado cada 10-20 días.

Es claro que Google se está concentrando en retornar los mejores resultados, lo más precisos posible. Para ello utiliza las señales que Seologies detecta a través de su estudio de los mejores resultados. De modo que utilizando Seologies ahorraremos un precioso tiempo de investigación de nuestros redactores, a la vez que podremos comprobar rápidamente qué partes de nuestro site no están optimizadas de cara al contenido.

Desde Loogic consideramos que Seologies es una de las mejores herramientas que se han desarrollado para mejorar el posicionamiento en buscadores del contenido y por eso os recomendamos probarla.