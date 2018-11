Hace unas semanas publicamos una entrevista con Pablo Herreros sobre su libro “Sé transparente y te lloverán clientes”. Hoy (debo reconocer que con un poco de retraso) traigo la reseña del libro que merece la pena leer para afrontar el reto de vender a un cliente que cada vez recibe más impactos y desde más canales de comunicación.

Lo primero que tengo que destacar del libro es que la narración de Pablo en primera persona y a partir de su experiencia no sólo forma una historia con sentido, con un hilo temporal y un discurso ordenado, sino que también nos traslada dentro de una conversación con él de tú a tú como si estuviéramos charlando entre colegas sobre ventas y clientes.

Pablo Herreros muestra un gran entusiasmo cuando nos cuenta sus historias con moraleja, como si de cuentos para enseñar se tratara; y todo basado en personas, con nombres y apellidos, y situaciones y empresas reconocidas y reconocibles.

“Sé transparente y te lloverán clientes” se convierte en un mantra que a cada página del libro se muestra más obvio y nos ayuda a asimilarlo como parte natural de nuestra vida y de nuestro negocio. Cuando terminas de leer el libro tienes claro lo que significa poner al cliente en el centro. No se trata de marketing, no se trata de estrategia, se trata de transparencia, de naturalidad, de actuar con los demás como quieres que te traten a ti, y no sólo en el mundo de los negocios; porque al final los negocios son gestionados por personas, y nos relacionamos con las personas.

También me he quedado con ganas de más historias, aunque el editor de Pablo diga que “menos es más”, y estoy de acuerdo, me encantaría un segundo libro de historias de ventas y de experiencias de negocio del autor.

Por si alguno piensa que esta reseña está condicionada de alguna forma os puedo asegurar que no, que realmente me he entretenido leyéndolo y he aprendido muchas cosas: la primera, sé transparente y te lloverán clientes.

Mars, Campofrío, Tesla, Pepehone son algunas de muchas de las empresas que Pablo Herreros pone como ejemplos de gestión de marca, gestión de crisis, gestión de reputación en definitiva. En todos los casos de las cosas bien hechas, están bien hechas desde el punto de vista del consumidor, somos los consumidores y los ciudadanos los que evaluamos las acciones de las empresas, no las empresas las que deciden si han hecho las cosas bien.

Somos nosotros los que decidimos si una empresa ha actuado bien o mal, y como dice Pablo, a la larga las empresas que actúan mal lo acaban pagando caro.

Cuando una empresa se equivoca en opinión del consumidor, es la empresa la que tiene un problema por no haber dado al consumidor lo que quería o esperaba de ella. Puede corregir e intentar hacerlo bien la próxima vez bien por egoísmo (puede perder clientes), bien por convicción, por ética. En cualquiera de los dos casos la traducción es la misma: si haces las cosas pensando en el cliente, el cliente te comprará.

Una de las enseñanzas del libro es que dejando a un lado la parte egoísta y mercantil, seremos mejores personas, más felices y tendremos mejores empresas y empleados más felices si actuamos de la manera correcta, siendo transparentes. Y esto es algo importante, porque el libro no va de hacer números, va de adapatarse a un mundo donde el cliente es el que decide y al que no se le puede engañar, porque lo que se demanda son empresas éticamente responsables porque es lo que el ciudadano quiere ver y quiere de modelo en su vida.