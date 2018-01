SchoolMars monta el marketplace de productos educativos WonderHub

No es muy habitual conocer startups que crean proyectos en paralelo a su producto principal, por eso es interesante conocer la iniciativa de SchoolMars con la puesta en marcha del marketplace de productos educativos WonderHub. Después de trabajar en España con más de 600 centros educativos y de expandirse a Reino Unido, SchoolMars pone en marcha un nuevo proyecto con el que profundizar en el sector Edtech.

Así nos cuenta Daniel Perelló la razón para la puesta en marcha de este nuevo proyecto: desde el primer día nos han estado contactando desde fabricantes de pizarras o libretas, hasta grandes compañías como Microsoft y BQ o las grandes editoriales educativas como Santillana y McGraw Hill. No sabíamos muy bien que hacer con estos leads hasta que pensamos que si por un lado ayudamos a docentes y centros educativos a escoger las mejores opciones y por otro a las grandes compañías a captar nuevos usuarios y clientes del sector, se produciría un círculo virtuoso muy interesante.

En este marketplace se trata de que los proveedores aporten un valor a la comunidad de SchoolMars, es decir una promo, un descuento, un taller gratuito, una demo, un pack de libros, siendo condición expresa para aparecer como destacado en Wonderhub y no en un mero listado. En el marketplace el usuario no compra el producto final, por ello no es un ecommerce, sino que solicita información de éste y lee opiniones de profesores o educadores acerca del producto para tomar la decisión final. Por otro lado el proveedor paga una cuota fija por producto destacado y a corto medio plazo funcionará la venta cruzada y el pago por leads.

La tecnología educativa ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años, pero aún se presenta un cierto desconocimiento dentro de la educación a la hora de introducir Edtech en la clase como un elemento básico de la enseñanza y el aprendizaje moderno. Nunca antes los maestros habían estado tan involucrados en la compra de material tecnológico; sin embargo, la carencia de conocimiento e información generada por otros profesores que hayan adquirido edtech antes, crea un obstáculo a la hora de tomar la decisión de compra.