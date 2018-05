Aprende cómo hacer un rebranding gracias a la experiencia de Joinup

Realizar un rebranding es muy habitual en las grandes empresas, pero no tanto en las startups que pueden ver este proceso como un problema por falta de experiencia, recursos o enfoque. Para todos aquellos que estéis pensando en hacer cambios en la marca de vuestra empresa os puede resultar de utilidad conocer la experiencia de Eva Mª Vaquerizo que ha liderado este proceso en su empresa Joinup Green Intelligence.

A continuación puedes descubrir cómo se ha realizado este rebranding de Joinup:

¿Alguna vez has reemplazado algo a lo que tenías tanto cariño que te costaba aceptar que realmente necesitabas cambiarlo? Pues así es como nos sentimos hoy, quiénes somos parte de Joinup desde su inicio. Y quiero compartir contigo ese sentimiento de nostalgia por el cambio de nuestro querido logo, para transformarlo en la ilusión de presentarte la imagen de lo que realmente somos. Sencillamente, una compañía diferente.

Joinup nació en 2012, vinculada a la primera app que permitía compartir taxi entre desconocidos en Barcelona, Joinup taxi; una app que buscaba taxistas y viajeros en el aeropuerto, para compartir trayecto. Hoy en día, contamos con más de 20.000 vehículos, estamos presentes en más de 70 ciudades y 3 países, y hemos pasado a ser la compañía de referencia en la gestión de la movilidad de los viajes de negocio, liderando su digitalización y profesionalización en todos los ámbitos (viajes corporativos, transporte para eventos, grupos…). Nos hemos convertido en un servicio que permite cubrir a medida, todas las necesidades de movilidad terrestre de más de 500 grandes empresas y agencias del país, y que cuenta con la confianza de las principales asociaciones y organizaciones empresariales de Business Travel, a nivel mundial.

Este cambio no ha sucedido de la noche a la mañana, y aunque pueda parecer totalmente disparatado, realmente está conducido por ese denominador común, que mantiene el ADN de nuestra marca. Hace ya seis años, Elena Peyró y Alberto López, fundaron Joinup con el reto de optimizar los desplazamientos en las grandes ciudades, utilizar la tecnología para permitir un mejor aprovechamiento de los recursos, y sobretodo, disfrutar cada día con su trabajo.

Con el transcurso del tiempo, el taxi compartido -el logo con el que nacimos-, pasó a ser la solución líder de taxi para empresas, y nos pusimos el apellido “empresas”. Desarrollamos una nueva tecnología para gestionar el transporte para “eventos”, nueva etiqueta…y no paramos de innovar, sacando al mercado nuevas soluciones para aportar valor en la movilidad de las empresas, hasta llegar a es “Solución global de movilidad corporativa y MICE”, que prestamos ahora, y donde ya la identidad primera estaba a años luz :) La razón de ser de esta evolución es lo que nos mueve en todo lo que hacemos; no la innovación, ni la tecnología, sino las personas. La transformación de Joinup es fruto de un continuo aprendizaje y capacidad de anticipación a las necesidades de las empresas y del mercado. Porque no somos sólo tecnología, somos tecnología que mueve a personas.

Hoy estamos muy ilusionados con el lanzamiento de nuestra nueva imagen y, con ella, queremos hacer un homenaje a nuestra tecnología exclusiva y nuestro servicio representado en las ciudades, pero sobretodo, a todas las personas, que están detrás de ello, porque en todo lo que hacemos, nuestro reto, es conseguir que te sientas, cada día, orgulloso de habernos elegido.

El Logotipo

El primer cambio que veréis es que el logo no tiene nada que ver con el anterior. Ya muchos nos lo habéis dicho, que es mucho más elegante y profesional. Creemos que ayudará mucho más a identificarnos ahora.

Mantiene nuestra esencia, nuestros valores, enfocados en esa nueva realidad empresarial en la que nos encontramos. Somos cercanos y humanos, técnicos y precisos, modernos, responsables, confiables.

Nuestra J

Hemos mantenido en mayúscula nuestra J, para darnos personalidad como empresa, reflejando en ella el entramado de carreteras de la ciudad caladas en blanco, sobre el nuevo color elegido, ese verde que trata de identificar nustro objetivo de modernización de los servicios de movilidad en el trabajo y ese compromiso con la sostenilidad que nos mueve, pero también con el de la satisfación del servicio ofrecido.

Joinup Green: Nuevo color y tipo

El verde que al final hemos elegido, transmite nuestro compromiso con la innovación y la sostenibilidad, y va de la mano de ese orgullo de poner a tu disposición un servicio de calidad, que te permita disfrutar. Porque somos disruptivos, y no pararemos hasta conseguir transformar en experiencias únicas y satisfactorias todos tus viajes de trabajo.

Por último, el tipo de letra, también, totalmente nueva. Todo tiene que ir alineado para marcar la diferencia, y que quede reflejada esa búsqueda de la excelencia en el servicio que te prestamos.