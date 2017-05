Descubre la plataforma de crowdfunding inmobiliario Privalore

Entrevistamos a Jorge Marques, fundador de la plataforma de crowdfunding inmobiliario Privalore.

¿Cómo surge la idea de crear Privalore?

En el 2008, con la conocida crisis, aprendí las claves del sector inmobiliario a fuego. Me vi obligado a cerrar las promotoras que había impulsado, ante la dificultad de sostener la deuda contraída en aquel momento. A partir de entonces me dediqué a comercializar tecnología de la construcción relacionada con la salud. «Hacíamos cocinas que en lugar de estar revestidas con la típica cerámica que se utiliza en España, llena de juntas y poros que favorecen el cultivo de bacterias, poníamos placas de PVC sin juntas con iones de plata que impiden la proliferación de microbios».

Aquello me pareció interesante hasta el punto de replantearse volver al mundo de la promoción inmobiliaria. «Pero lo hicimos desde otra perspectiva: construir tenía que ser algo bueno . Todos los partícipes de ese proceso tienen que salir beneficiados». Junto con Roman Camps constituimos una nueva sociedad, Privalore. Se constituyó en enero del 2015 con una misión clara: compartir bienestar desde el inmobiliario. Estamos el 90% de nuestras vidas dentro de un edificio bien tu oficina o tu casa. Por tanto, son una herramienta masiva para generar bienestar.

Con tal intención de compartir bienestar físico, hemos introducido en España el wellness real estate: construir edificios que cuiden de la salud y del entorno de sus moradores, o lo que es lo mismo, «construir edificios saludables y que con sus acabados cuiden de nuestra salud y alarguen nuestra esperanza de vida mientras vivimos, trabajamos o estudiamos en ellos», Todo ello bajo un estándar de construcción que tiene hasta 500 requisitos: filtros de polarización activos que captan las partículas ambientales; luces que se adaptan a la luminosidad y tono del sol, encimeras de cocinas antimicrobia nas; pinturas que higienizan el aire y una larga lista de materiales y procedimientos que miran por la salud de las personas.

La segunda novedad de Privalore es que financiamos nuestros proyectos inmobiliarios mediante crowfunding y compartir de este modo, bienestar económico. «Intentamos poner en marcha un proyecto cada mes en el que incluimos toda la información que necesitan los inversores para tomar sus decisiones. Ellos deciden dónde quieren invertir». Actualmente tenemos una base de 600 inversores y hemos invertido un total de 3.5 millones de euros.A su vez, para generar bienestar medioambiental, todas nuestras promociones inmobiliarias tienen certificado de huella de carbono neutra.

De este modo, generamos bienestar en 360º: físico, económico y medioambiental. Todo aquel que entra en contacto con Privalore, se beneficia de una manera u otra.

¿En qué situación se encuentra el crowdfunding inmobiliario en España respecto a Europa y el mundo?

Empezando pero creciendo a ritmos del +140% anual, siguiendo la tendencia del crowdfunding en general. El numero de plataformas incrementa también exponencialmente, El año pasado eramos 3 plataformas/empresas y este año debemos estar entorno a las 13.

Con respecto al resto del mundo, aún nos queda trecho. La cultura anglosajona en relación a la inversión online nos lleva ventaja. A modo de ejemplo, Inglaterra supone más del 70% del crowdfunding inmobiliario realizado en Europa. A nivel global se estima el mercado en 2016 fue de 3.5$ billones y se espera sea de 300$ billones en el 2025.

¿Cómo se diferencia Privalore de otras plataformas de crowdfunding inmobiliario?

Privalore no es el de una Plataforma de Financiación Participativa (P.F.P.). Las diferencias entre una PFP y Privalore son muchas y seguramente precisarían de un articulo entero para ser explicadas. Pero. fundamentalmente. se ba­san en el hecho de que las PFP. intermedian en proyectosde crowdfunding que no son propios, sino de un promotor tercero, y ellos simplemente recopilan los fondos para financiarlos. Sin embargo, en el caso de Privalore los proyectos son propios, no intermediamos.

En el proceso, las PFP. suelen invertir en los proyectos de forma muy simbólica, es decir, en importes muy pe­queños. Por tanto, su participación es baja, como lo es el riesgo que asumen en el caso de que el proyecto no salga bien. Es precisamente ese bajo compromiso en cuanto a la inversión de fon­dos propios de las PFP. lo que propicia que el regulador considera necesario un elevado control desde la Ley 5/2015 del 27 de abril. desde la CNMV y Banco de España. además de auditorias periódicas. En Privalore participamos en nuestros proyectos aportando el 65% de las necesidades de inversión entre fondos propios y financiación bancaria a nuestro cargo. Solo abrimos el 35% a los inversores particulares online.

¿Puedes contarnos vuestra estrategia para financiaros?

Privalore, a diferencia de las PFPs, compra el piso antes de sacarlo en campaña de crowdfunding para desmostrar su compromiso con el mismo.. Financiamos el 35% con inversores particulares online y si no se cubre la campaña la cubrimos nosotros mismos. En gran parte de los proyectos acudimos a financiación bancaria para darle un plus a la rentabilidad.

¿Qué características tiene un inversor que invierte a través de Privalore?

Debido a la naturaleza del modelo de negocio y al he cho de que toda la parte de crowdfunding se hace a través de la página web, el perfil mayoritario son personas de entre 35 y 45 años, mayoritariamente hombres, con un nivel de estudios medio o alto, una capacidad de ahorro media y de origen local, aunque no exclusivamente. Nos congratula también te­ner entre nuestros inverso­res a personas mucho más jóvenes como una estudiante de 20 años que quiere hacer crecer sus ahorros de los trabajos del verano o a un inversor de 80 años que suple su escaso hábito a trabajar con nuevas tecnologías con una dosis de entusiasmo.