Postoplan, la aplicación de elección para redes sociales

Puede resultar algo pretencioso decir que Postoplan es la aplicación de elección para la gestión de las redes sociales, teniendo en cuenta la variedad y madurez de las aplicaciones existentes. La he descubierto hace muy poco y ya la he seleccionado como mi herramienta para gestionar las redes sociales.

Es una herramienta freemium con la que programar tus publicaciones en redes sociales, hasta aquí es como otras, incluso puede que su funcionalidad te parezca básica. Exacto, eso es lo que quiero.

Postoplan es una empresa de Estonia que actualmente tiene más de 5.000 usuarios en 90 países. Su interfaz está traducida a 10 idiomas y planean alcanzar los 35 idiomas. Llevan en el mercado desde diciembre del 2019.

No sólo redes sociales

Postoplan permite gestionar las publicaciones de grupos de Facebook, páginas de Facebook, cuentas en Twitter, Instagram, Páginas en Linkedin, Pinterest, Google My Business y Telegram.

Proyectos

Puedes tener múltiples proyectos, cada uno con sus cuentas sociales vinculadas, lo que es muy útil para evitar errores en el envío de publicaciones corporativas a una cuenta personal o viceversa.

Categorías

Existen ocho categorías predefinidas en las que clasificar las publicaciones para tenerlas ordenadas por tipología. La identificación por colores facilita ver de un solo vistazo cómo están programadas en el calendario según el tipo de contenido que contienen, informativo, promocional, etc.

Calendario de publicaciones

El calendario es único para todos los proyectos. Para mí es lo más cómodo, con pocas cuentas y no más de un par de proyectos, prefiero tener un solo calendario para controlar todas las publicaciones pendientes.

El calendario se muestra indicando en las fechas correspondientes las publicaciones programadas, incluyendo su foto si la tiene, de manera que es muy fácil identificar lo que está pendiente de salir, y con un icono se indica también las redes sociales en las que están programadas.

El precio

Todas las herramientas que conozco tienen un precio elevado para cuando solo necesitas gestionar 4-5 cuentas sociales y varias son de la misma red. Esto no ocurre con Postoplan.

¿Qué ocurre cuando no tienes muchas cuentas que gestionar, o todas las cuentas son de la misma red social? Pues que el precio a pagar por los servicios premium que lo permiten se hacen un poco cuesta arriba porque no los aprovechas del todo.

Eso es lo que me pasa a mi, que pagar entre 15 y 25 euros al mes para gestionar 5 cuentas en redes sociales no me compensa. Mucha funcionalidad avanzada, muchas automatizaciones, pero es mucho dinero si no te dedicas profesionalmente a la gestión de cuentas en redes sociales.

Cuando se trata de gestionar tus cuatro o cinco cuentas (y ya son muchas), no se aprovecha toda la funcionalidad ni capacidad de esos servicios.

Postoplan no tiene tarifas planas, pagas por lo que usas con cada cuenta social. Dispones de una cuenta gratis en 8 redes sociales. Si quieres utilizar más cuentas de una misma red social o disponer de funcionalidades adicionales, tienes que pagar la cuenta premium, pero solo de esa cuenta adicional para la que quieres el servicio adicional, y a un precio de poco más de un euro al mes por cuenta.

Esto significa que para pocas cuentas, el precio es más económico que con cualquier otra herramienta.

¿Todavía no has probado el Club de Audio Basicast? Es GRATIS

¡Apúntate ahora!