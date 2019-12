Tus obligaciones fiscales para 2020 ya tienen fecha - Loogic Startups

Estamos en el último mes del año, y es momento de pensar, otra vez, en tu actividad fiscal. Lo que hayas hecho en este año y lo que hayas dejado de hacer poco arreglo tiene ya. Espero que hayas tomado nota de lo que no debes volver a hacer y de lo que deberías tener previsto con tiempo para optimizar tu fiscalidad. Para ayudarte, te traigo el calendario fiscal 2020.

Personalmente metí la pata con Hacienda este año y lo he pagado caro (literalmente). No existe la piedad y el perdón sólo se gana por la vía de la cuenta bancaria.

Si no quieres que te pase como a mí, hay que tener muy claras tus obligaciones fiscales, los tiempos, lo que no se puede hacer, y lo que deberías hacer para optimizar tu rendimiento fiscal dentro de las normativas.

Esta atención fiscal comienza por tener a mano el calendario fiscal para el año próximo, el 2020 que tan bueno de deseos y dinero estamos cargando todos (espero).

Una vez que tenemos en nuestros marcadores el calendario fiscal, el siguiente paso es repasar si lo puedes hacer mejor. ¿Estás deduciendo todos los gastos que puedes? ¿Estás cumplimentando correctamente los modelos de declaración de impuestos?

Ahora que estoy dentro de la comunidad SinOficina los emprendedores más novatos preguntan cuestiones fiscales y legales (esto se repite en de forma recurrente en cualquier foro de emprendimiento). Los más veteranos les podemos orientar, pero a partir de la base, pocos casos son exáctamente iguales, y solo un asesor puede darte una respuesta precisa.

Si eres una empresa, es probable que ya tengas un gestor que te lleva la contabilidad. Si aún no eres empresa pero te lo estás planteando para el año 2020, es buen momento para buscar un asesor fiscal. ¿Dónde busco un asesor fiscal? ¿en Twitter? Buscar a un profesional por Twitter no es mala idea, me refiero a que te lo recomiende alguien de confianza con quien te relaciones en esta red social, pero ya que se trata de algo importante, también puedes usar Asesorias.com, el directorio de asesorías para toda España, que además es de quien he tomado el calendario fiscal 2020 para autónomos y empresas.

Hasta hace poco no conocía este portal, que en realidad es una especie marketplace de asesorías. Si necesitas una asesoría contable, fiscal o laboral, a través del portal Asesorias.com puedes obtener cuatro presupuestos sin compromiso de servicios profesionales dentro de tu zona. Me parece un modelo de negocio muy interesante, y además han publicado un calendario fiscal que se entiende a la primera de un vistazo y no como el oficial.

Yo siempre he dicho «pon a un abogado en tu empresa», y desde hace tiempo he incorporado el «pon un asesor fiscal en tu negocio», porque es el tiempo mejor pagado del mundo.