Suscríbete a la newsletter Futurizable en Patreon

Como ya sabéis recientemente he realizado una campaña de crowdfunding para mi proyecto personal Futurizable en la que he logrado los apoyos necesarios para realizar la publicación de un libro sobre innovación tecnológica y para continuar escribiendo durante un año la newsletter semanal dedicada al futuro de los negocios.

Ahora tras haber realizado la campaña de crowdfunding, he decidido convertir Futurizable en una newsletter de pago, por un lado por la importancia que tiene para mí poder contar con un modelo de negocio que me permita realizar con tranquilidad este trabajo, que conlleva la dedicación de muchas horas a la semana, y por otro lado como un reto personal en el que como emprendedor me gustaría demostrar que se puede convertir una newsletter en un proyecto sostenible económicamente gracias a la colaboración de sus lectores.

De esta forma a partir del primer domingo de este mes de mayo he vuelto a publicar la newsletter de manera exclusiva para los suscriptores que colaboraron en la campaña de crowdfunding en Verkami y para algunos nuevos suscriptores que han entrado posteriormente. De esta forma he elegido la plataforma Patreon para gestionar las suscripciones de pago a la newsletter, estableciendo un modelo de 1 dólar por newsletter semanal. Hasta ahora 5 personas se han suscrito a través de patreon, que se suman a los 107 suscriptores de la campaña de crowdfunding para formar una primera comunidad de lectores para este segundo año de realización de la newsletter.

Dicho esto me encantaría que tú también entrases a formar parte de esa comunidad exclusiva de suscriptores de la newsletter Futurizable, en la que podrás conocer en profundidad las últimas tendencias en el ámbito de la tecnología y los negocios. Por ejemplo en las dos últimas newsletter hemos podido aprender muchísimo en relación con la neurotecnología y sobre blockchain.

Por lo tanto si te interesa saber cómo las tecnologías exponenciales van a impactar en el mundo de los negocios, te recomiendo suscribirte a la newsletter Futurizable a través de Patreon.