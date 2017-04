El reto de convertir Futurizable en una newsletter de pago

Hace unas semanas os conté que estaba realizando una campaña de crowdfunding para mi proyecto Futurizable. El objetivo de la campaña es que sirva como impulso a este proyecto de divulgación de la innovación en España. Estoy convencido de que la innovación es la mejor forma de conseguir que nuestro país progrese y que mejoren las condiciones para que las personas puedan desarrollar todo su potencial. A través de la campaña busco apoyos para poder realizar dos acciones concretas: en primer lugar publicar un libro que recoja los temas en el ámbito de la tecnología que más impacto van a tener en los próximos años en el mundo de los negocios y las oportunidades que esto va a generar para las personas, las empresas y la sociedad en general; y en segundo lugar me he propuesto el gran reto de conseguir que los lectores paguen por leer la newsletter a partir de que termine la campaña de crowdfunding.

Y es precisamente de este tema de convertir Futurizable en una newsletter de pago del que os quería hablar hoy. Cuando comencé a escribir los artículos hace un año no pensaba en cómo podría ser el modelo de negocio para un contenido de este tipo. Primero tenía que comprobar si realmente la gente estaría dispuesta a leer artículos muy elaborados, que muchas veces superan las 5.000 palabras, lo cual si se lee con detalle puede llevar más de medio hora. Como la respuesta por parte de los lectores resultó muy positiva, me animé a potenciar el proyecto, al haber encontrado un público objetivo que realmente apreciaba el trabajo realizado. De esta forma la evolución lógica del proyecto viene por la publicación del libro que sirva como compendio de los contenidos publicados, sobre todo por la posibilidad de actualizarlos y de esta forma tener una visión lo más completa posible sobre los temas relacionados con la innovación tecnológica. Pero la opción de hacer la newsletter de pago no la empecé a considerar hasta que mucha gente empezó a preguntarme cómo pensaba rentabilizar la gran inversión a nivel de tiempo que requería la publicación semanal de los artículos. Por un lado no me gustaba la opción de depender de la publicidad como en el caso de Loogic y por otro lado me gustaba la idea de que fuesen los propios lectores los que ayudasen a hacer sostenible el proyecto, ya que ellos mismos eran los que decían que les aportaba mucho valor le lectura de los artículos.

Por lo tanto he tomado la decisión de convertir Futurizable en una newsletter de pago. Aunque soy consciente del riesgo que supongo hacer algo que no se ha hecho hasta el momento en nuestro idioma y que aún existe mucha gente que no está dispuesta a pagar por el contenido en internet, aún siendo una cantidad tan pequeña como 1 euro por la newsletter semanal como es en este caso. Lo bueno es que al hacer la propuesta a través de la campaña de crowdfunding me servía para validar la idea sin asumir el riesgo de tener que hacerlo aunque muy poca gente estuviese interesada en colaborar. Hasta el momento he logrado que 50 personas tomen la decisión de colaborar en la campaña a través de la recompensa correspondiente a la suscripción a la newsletter, lo cual para mi es una buena forma de validar que realmente existe interés por ayudarme a hacer sostenible el proyecto. Confío en que una vez reanude la publicación de la newsletter, en el mes de mayo, más personas se decidirán a pagar por la suscripción ya que gracias a haber logrado el objetivo de la campaña de crowdfunding pienso dedicarme con más ahínco para hacer contenidos de gran calidad que resulten muy valiosos para los suscriptores.

Aprovecho para agredeceros la colaboración a todos los que habéis participado hasta ahora en la campaña de crowdfunding de Futurizable y animaros a participar a los que aún no lo habéis hecho, para ayudarme con el objetivo de conseguir que España sea cada vez un país más innovador.