Modelo de emprendimiento por adquisición o Fondos de búsqueda - Loogic Startups

Hace unos días que me topé con este concepto de emprendimiento que desconocía hasta el momento, o en todo caso, no recuerdo haberlo tratado anteriormente.

Los fondos de búsqueda (del inglés Search Fund) son una alternativa más o menos rápida y segura para los emprendedores, a la vez que para los inversores que les acompañan. Un fondo de búsqueda es un fondo de capital recaudado para apoyar a un emprendedor o a un grupo reducido de emprendedores a localizar y adquirir una pequeña o mediana empresa con el fin de asumir las riendas del negocio, hacerlo crecer, y eventualmente venderlo.

Hace unos días IE Business School y LOOM Princesa organizaron un evento de presentación de este tipo de emprendimiento e inversión poco conocido en España y que cuenta con una docena de posiciones abiertas.

El modelo nace en EEUU de la necesidad que identifican los estudiantes de la universidad de Stanford y Harvard al finalizar sus estudios de MBA. El querer montar una empresa propia conlleva una serie de impedimentos; captación de fondos, una estricta regulación, ritmo lento de avance, etc. Y la opción de montar una start up con recursos propios con los que no poder recuperar la inversión a corto plazo y ganar dinero, es el motor de inicio de los search fund o fondos de búsqueda, vehículos de inversión para emprendedores.

El emprendimiento por adquisición se centra en una empresa ya consolidada y en esa fase de consolidación es donde entran los searches o buscadores y donde se le intenta aportar un valor añadido, para sin cambiar mucho lo que es la esencia de la compañía, de lo que ya se ha probado que funciona, siga creciendo y avanzando.

El proceso de inversión en un grupo de emprendedores, búsqueda de empresa y compra puede extenderse más de dos años.

La pregunta del millón aquí es ¿por qué alguien querría vender una empresa consolidada y rentable? Los buscadores ofrecen a los empresarios que llevan una larga trayectoria a cargo de una empresa la posibilidad de traspasar su legado a emprendedores que están dispuesto a continuar con ella manteniendo en buena parte su filosofía. Se trata de darle a una empresa un futuro que no tendría porque sus propietarios actuales no tienen quien le suceda. Este modelo aporta a los inversores unos rendimientos financieros más atractivos en comparación a otras alternativas.