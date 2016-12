Misamplás vende ingredientes frescos listos para cocinar

Misamplás es una una nueva startup en el sector Foodtech que nace de la fusión entre Restauración y Tecnología. La oferta en restauración, food delivery, meal kit, catering, etc. ha cambiado mucho y hay una nueva industria nacida en EEUU imparable, The Meal Kit Ready to Cook. Ya hay más de 150 empresas que ofrecen servicios parecidos: alimentos frescos y porcionados junto con instrucciones para cocinar las recetas.

Misamplás parte de los Meal Kits Ready to Cook y los adapta al mercado Mediterráneo añadiendo dos capas más: el precortado (alimento fresco cortado listo para cocinar) y el preparado (salsas, dressings, caldos, acompañamientos…) De esta forma se garantiza un gran ahorro de tiempo y resultados como los de un restaurante. Para ello los ingredientes se preparan con técnicas similares a las empresas de restauración y catering para que el proceso de cocinado sea lo más sencillo posible y asegure un excelente resultado. Todos los productos que vende la empresa van envasados adecuadamente para que se mantengan frescos 6 días en la nevera y se envían en cajas isotérmicas que los mantienen en perfecto estado 24h.

Misamplás se ha lanzado en Octubre del 2016 con oferta a demanda y en el primer trimestre del 2017 arrancará con el modelo de suscripción y planes a medida como “Good for You”. La compañía ha sido financiada hasta el momento con recursos propios y acaba de abrir una ronda de financiación que espera finalizar antes de Febrero.