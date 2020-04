Metricson presenta un nuevo modelo de financiación para startups

Modelo Metricson es un nuevo modelo de financiación de financiación para empresas que necesitan liquidez en momentos difíciles, pero no quieren comprometer su viabilidad futura. El modelo ha sido diseñador por algunos de los abogados, emprendedores e inversores españoles más reconocidos, como son SeedRocket, StartupXplore y Wayra.

Así lo presenta Luis Gosálbez CEO de Metricson y principal impulsor de esta iniciativa:

El modelo tiene un doble objetivo: que las empresas puedan obtener liquidez a través de financiación privada sin perjudicar su viabilidad futura; y por otro, que los inversores puedan dirigir su liquidez hacia las empresas que la necesitan con garantías y una rentabilidad acorde con el momento económico actual. Las principales ventajas para las empresas son que no se requiere un aumento de capital, ni se perjudica la capacidad de endeudamiento, ya que está ligado a los ingresos de la empresa y no es necesario un proceso notarial o registral. Y la ventaja para los inversores es que supone un ingreso recurrente, para no tener que apalancar su liquidez a largo plazo y con la garantía del activo adquirido.

El modelo Metricson se articula en tres fases:

El inversor compra a la empresa un derecho consistente en un

pequeño porcentaje de su capacidad de venta. De forma simultánea,

el inversor otorga a la empresa una licencia exclusiva de explotación

sobre el derecho adquirido. Tras una fase inicial de carencia, la empresa paga periódicamente al

inversor un porcentaje de los ingresos generados por su negocio,

proporcional al derecho adquirido por el inversor. Una vez alcanzado el objetivo establecido por las partes, la empresa

recupera el derecho transmitido al inversor comprándolo de vuelta en

las condiciones pactadas en el punto 1.