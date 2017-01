Los colores primarios de un proyecto

Parece magia, un secreto arcano; ¿por qué mi proyecto no funcionó y si lo hizo Facebook? ¿Qué tuvo twitter que no tuvo mi proyecto?

Hice cálculos, planes de negocio, estudios de mercado, contraté a los mejores developers, invertí mi sueldo, mis ahorros, recurrí al famoso FFF (family, friends and fools), gasté todo mi tiempo. Pero no conseguí alcanzar la meta desde la que empezar, no conseguí pasar del break-even. Puede que no llegara ni a rozarlo!

¿Cómo saber si nos encontramos ante un éxito o un fracaso?

Esto es algo difícil de averiguar a simple vista, más bien sería labor de adivinos. Podríamos decir lo que a nosotros nos parece el proyecto, que sensaciones nos aporta, y aquí cada maestrillo tendrá su librillo. El nuestro, es muy pequeño apenas un pantone, ni eso! Solo los tres colores primarios (en su versión obsoleta RYB)

Amarillo – La viralidad

¿Cómo de viral es tu proyecto? ¿10 personas lo recomendarían (sinceramente) a sus amigos? ¿Se lo enseñarían y les invitarían a usarlo?

Pues bien, si encontráis a esas 10 personas, en una muestra relativamente pequeña de usuarios (pongamos 100 como un buen valor), podrás estar de enhorabuena. El proyecto parece encaminado al éxito.

Azul – La comunidad

En las métricas nunca debéis olvidar la “estabilidad del usuario” dentro del portal. ¿Qué porcentaje de rebote tiene? Y ¿cuántos usuarios vuelven? ¿Cuánto tiempo permanecen en el portal? ¿Interactúan dentro del mismo, o son simples “oyentes“?

Es importante traer gente a corto plazo y de forma exponencial gracias a la viralidad del proyecto, pero quizás sea más importante mantenerla, mimarla y sobretodo, que quiera volver. Eso implicará que tu proyecto es válido, útil para, al menos, un grupo de gente.

Rojo – El cash

La “parte romántica” como dice mi socio. ¿Hay forma de monetizar el portal? ¿Está integrada la monetización dentro del mismo? ¿ Es algo natural que la gente “gaste dinero” en el portal? ¿Los gastos se podrán soportar con los ingresos?

Aquí es donde realmente debes aplicarte, si tienes suerte y tu proyecto se sustenta por si solo, enhorabuena de nuevo! Pero si no es así, por nuestra experiencia podemos decir que cuanto menos “dinero directo” consigas a través del portal, más tiempo deberás invertir en planes de negocio, visitas en busca de financiación, estudios de mercado y en general, todo aquello que te de el dinero que tu propio proyecto no pueda aportar. Ojo, esto no es malo, pero si a tus colores primarios le falta uno, tendrás que saber como suplirlo, no?

–

Ahora, tan solo os toca pintar vuestro proyecto con estos colores, escoger los porcentajes de los mismos e intentar que la mezcla sea lo más armónica posible.

Intentarlo, y contárnoslo! Veamos si el método es realmente válido!

Ángel Luis Quesada es CEO en Kubide