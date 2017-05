Llega una nueva edición de la Bbooster Week de Bbooster Ventures

La 6ª edición de la archiconocida Bbooster Week de Bbooster Ventures se celebrará en las Palmas de Gran Canaria, en la que las startups participantes podrán conseguir hasta 75.000 euros en solo 5 días para desarrollar su negocio. El evento, que tendrá lugar del 19 al 23 de junio, permitirá la selección e inversión de las mejores startups a nivel nacional e internacional. La Bbooster Week, organizado por Bbooster Ventures y la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, está abierta a startups de internet y/o aplicaciones móviles, que ya facturen entre 10.000 y 100.000 euros al mes de manera recurrente y creciente. Del mismo modo, las startups participantes, además de la inversión si resultan ganadoras, recibirán la mejor ayuda para llegar a los grandes Corporates y Venture Capital de EEUU.

El evento consiste en que emprendedores e inversores conviven durante 5 días en el mismo espacio, en el que se realizan talleres, pruebas, y reuniones one to one, que permiten a unos y otros tener la información detallada de cómo de interesante es cada startup o inversor. En la Bbooster Week de Canarias participarán entre 6 y 8 startups seleccionadas de entre todas las que concurran a la inscripción. El último día se elige a un ganador que recibe hasta 75.000 euros de inversión además de los beneficios que conlleva pertenecer a las aceleradas de Bbooster Ventures.

La Bbooster Week es un evento organizado por Bbooster Ventures, a través de su fondo Bbooster Dyrecto, que cuenta con cerca 6 millones de euros para invertir en las startups que superan el proceso de selección de inversión. Cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública Proexca, dedicada a la internacionalización de la empresa canaria y a la atracción de inversiones estratégicas, y La Red Canaria de Business Angels (RECABA), que son los impulsores de este evento, en el que se reúnen a las mejores startups y los inversores venture capital más influyentes a nivel nacional e internacional.

Bbooster Ventures forma parte de la mayor red de contactos con Silicon Valley, lo que permite a las startups participantes acceder a empresas como Apple, Facebook, P&G, Oracle, Cisco o HP. Además, tendrás la oportunidad de participar del CEO Summit. Bbooster a través del acuerdo que tiene con Draper Venture Network (uno de los agentes más importantes de Silicon Valley, inversor entre otros, de Tesla), tiene acceso a los principales venture capital y acuerdos para hacer un softlanding en San Francisco. Del mismo modo, la Bbooster Week reúne a inversores españoles e internacionales que acuden a conocer de primera mano las startups candidatas.

Conoce los casos de éxito en la Bbooster Week:

La Bbooster Week de Canarias lleva celebrándose 5 ediciones en las que las startups participantes han logrados grandes éxitos. Una de los más destacados fue Gear Translations, que ganó la primera edición y la sociedad terminó constituyéndose en Canarias y beneficiándose de todo su ecosistema. Gear Translations, procedente de Argentina, es uno de las casos más destacados, pues la compañía ha conseguido crecer en Tenerife, done se instaló tras la Bbooster Week. Allí cuenta con un equipo de 6 personas y una facturación mensual de 30.000 euros. “Las ventajas económicas de instalarse en las Islas Canarias son múltiples, pues te ayudan en todo tipos de cosas y tienes exenciones de impuestos, lo que te permite crecer más en menos tiempo”, ha señalado Lourdes Rivas, creadora y CEO de Gear Translations. Del mismo modo, Rivas destaca la facilidad de encontrar talento en las Islas Canarias.