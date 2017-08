Ya puedes comprar mi tercer libro: Futurizable

Tras “Emprender Ligero” y “Smart Money” llega mi tercer libro “Futurizable: el libro sobre el futuro que debes leer si no quieres quedarte en el pasado“.

El principal objetivo del libro Futurizable es fomentar la innovación y para ello utilizo la divulgación como una forma de motivar a personas y empresas para que desarrollen nuevas estrategias dirigidas a generar esta innovación, colaborando para resolver los problemas a los que se enfrenta la humanidad. Nuestro país no destaca por su capacidad de innovación, lo cual no quiere decir que los españoles no seamos innovadores, simplemente es una consecuencia de que no le hemos dado prioridad a este aspecto a nivel social y económico. Porque lo cierto es que existen multitud de ejemplos que demuestran que en España sí que se innova.

¿De qué trata el libro Futurizable?

El libro Futurizable está dividido en cuatro partes, en la primera se presentan las principales tecnologías que van a tener una gran impacto en la sociedad y los negocios en los próximos años. Es lo que hemos denominado como tecnologías exponenciales, que serán las tecnologías más relevantes para el futuro de la humanidad y entre las que encontramos: la inteligencia artificial, la realidad virtual y aumentada, la robótica, la biotecnología, la neurotecnología, la nanotecnología, el big data, blockchain, la internet de las cosas y la impresión 3D, entre otras. La segunda parte del libro se dedica a mostrar ejemplos de cómo la tecnología está ayudando a construir un mundo mejor para todos. En la tercera parte encontramos la visión del autor sobre cómo la tecnología está ayudando a configurar cómo serán los negocios del futuro y en ella se tratan aspectos tan importantes para las empresas como son la transformación digital, la innovación abierta, el crowdfunding y las organizaciones exponenciales. Finalmente la cuarta parte del libro intenta anticiparse a cómo serán los negocios del futuro y cómo gracias a la tecnología se podrán resolver algunos de los problemas más importantes a lo que ahora nos enfrentamos como especie.

Futurizable es un libro para emprendedores.

Emprendedores que quieren aprovechar al máximo las infinitas oportunidades que van a surgir en un mundo digital, en el que por un lado vemos como las necesidades básicas que tiene la gente cada vez están mejor resueltas, pero donde por otro lado cada día surgen nuevos retos a los que se enfrenta la humanidad, algunos de ellos en forma de problemas, que solo los emprendedores va a ser capaces de resolver. Una vez realizado este análisis y con el firme propósito crear un negocio que realmente ayude a mejorar la vida de las personas, el emprendedor tiene a su disposición una serie de herramientas, en forma de tecnologías exponenciales, que la ayudarán a convertir su idea de negocio en una propuesta de valor real que pueda llegar a ofrecer una utilidad real a la gente.

El libro Futurizable se puede comprar en formato papel realizando un pago de 20 euros a través de Paypal (indicar la dirección en la que lo quieres recibir) o en formato digital a través de Amazon.

Aprovecho para agradecer a todos los colaboradores de la campaña de crowdfunding de Futurizable, gracias a su ayuda he podido hacer realidad este nuevo proyecto personal como emprendedor.