Hoy, gran inauguración de la Librería Loogic (10% dto. por Día del Libro)

Ha llegado el día, y después de una semana de pruebas aquí está para todos la nueva Librería Loogic de libros de empresa, emprendimiento y negocios. Me hubiera gustado un poco más de tiempo para hacer pruebas y aumentar el catálogo online, pero no podía dejar pasar el Día del Libro. Pero no he venido aquí a deciros lo poco que he dormido esta semana sino a presentaros la Librería Loogic.

¿Qué es la Librería Loogic?

Por un lado es una forma de monetizar la web. Los que nos conocéis desde hace tiempo sabéis que Loogic como tal no es un negocio sino algo que hacemos con enorme gusto Javier y yo y que nos sirve de carta de presentación, pero no es un negocio en sí mismo. Hemos hecho muchas cosas, ¿por qué no una librería especializada en empresa, emprendimiento y negocios?

Por otro lado es un proyecto personal dentro de un conjunto de servicios alrededor del libro que llevo más de un año pensando y probando. Todo lo que he probado (unas cuantas cosas) me han ido encaminando hacia lo que creo que realmente puedo aportar de interesante al sector del libro, tanto a escritores como a lectores. Así que la Librería Loogic forma parte de un plan más grande que iré avanzando poco a poco.

La librería arranca con más de 2.000 títulos en stock de empresa, emprendimiento y negocios. Cada semana aumentará un poco su catálogo y pronto se unirán otras secciones o librerías especializadas en distintos verticales. De momento sólo libros en papel, entre otras cosas porque no creo en los libros electrónicos con DRM.

En la Librería Loogic el envío es gratuito a partir de 19€ de compra y todos los libros tienen un 5% de descuento (el máximo permitido por ley) en todo momento. Hoy, por ser el Día del Libro, podemos hacer un 10% de descuento (¡SÓLO HOY!)

¿Por qué una librería y servicios alrededor del libro?

Esta es la pregunta clave: porque me gusta, me apetece y me lo paso bien, tanto desde el punto de vista técnico como por el trabajo en el mundo del libro. Poco más puedo decir, aparte de que creo que puede ser un negocio interesante para Loogic y para mí, sin pretender convertirlo en el negocio del siglo, que para eso ya hay otras librerías online que todos conocemos de sobra.

¿Tenemos el libro que quieres?

Es muy fácil, sea cual sea la temática del libro que quieres, escríbenos preguntando por tu libro y en menos de 12h tendrás respuesta. En realidad tardamos mucho menos en responder, pero como voy a hacerme cargo de responder personalmente al principio, tengo que dar un plazo realista.

¿Dónde está la innovación y la tecnología?

Como todo proyecto de ecommerce, algo de tecnología lleva. Utilizamos un servidor cloud verdadero para redimensionar según las necesidades, la aplicación de tienda online está tuneada… es cierto que no hay nada de blockchain ni de machine learning. Aun sin utilizar estas tecnologías tan de moda, tenemos instaladas varias aplicaciones diferentes que recopilan datos. Muchos de ellos son rendundantes, pero tengo claro que si este proyecto quiero que sea un éxito tengo que medir mucho y bien.

El gran trabajo estará en analizar las mediciones de cada aplicación por separado, y una vez hecho eso y mejorado el rendimiento global del comercio electrónico, entonces vendrá el análisis de datos de todas las aplicaciones de manera conjunta. Tal vez sea un barullo, o tal vez salgan conclusiones que permitan estandarizar protocolos de actuación y comportamientos orientados a la conversión.

No quieres comprar libros en Loogic pero…

Puede que tengas tu librería online preferida y no quieras cambiar. Me parece muy bien, pero a lo mejor te interesa suscribirte al boletín exclusivo de la Librería Loogic para estar al tanto de las novedades del sector y los contenidos sobre libros que publicaremos en el blog de la librería. Apúntate porque además entre todos los suscriptores sorteamos un ejemplar de “El Libro Negro del Emprendedor” de Fernando Trías de Bes, cada mes durante los 3 primeros meses de funcionamiento de la librería.