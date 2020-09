Las Recursos Clave en el Business Model Canvas (4) #007 [Loogic Podcast]

Los Recursos Clave en el Business Model Canvas. Continúo con la serie sobre el BMC.

Puedes leer todos los post de la serie aquí, y suscribirte al pódcast en tu reproductor favorito (feed RSS) o en Apple, Google, Spotify.

Como ya adelanté en el artículo anterior sobre las Actividades Clave, el apartado de Recursos Clave del canvas es un reflejo del primero. Es decir, cada actividad clave debe tener un recurso clave asociado.

Puede haber más de un recurso para cada actividad, pero al menos uno. Recuerda que yo indicaba que las actividades clave eran tangibles, requerían horas de trabajo. Ahora en el apartado de recursos es el momento de ponerlo.

Tanto si se trata de recursos personales, como materiales, software o servicios. La idea de esta columna es que llevar a cabo las actividades tiene unas necesidades que después se traducirán en unos costes. Pero ya llegaremos a los costes, de momento no te preocupes de eso.

Los recursos clave deben incluir aquellos que vas a aportar directamente como aquellos para los que necesitas ayuda o apoyo externo. Algunos de estos recursos podrían estar prestados por «Socios Clave» que será la siguiente columna que iremos a completar.

Es posible que el espacio reservado en el Business Model Canvas para las Actividades y para los Recursos no sea suficiente porque es importante que esta información esté detallada. Si es el caso, por una nota y completa la información aparte, pero no te dejes nada ni resumas más de la cuenta. No querrás que por abreviar se te escape un coste posteriormente que desajuste tu plan.

Si todos los recursos que necesitas son humanos, (aunque esto no debería pasar, porque eso no es escalable), indícalo igualmente. Más adelante evaluarás si varias tareas relacionadas con los recursos humanos las vas a desempeñar tú mismo u otra persona, y si va a estar dedicada en exclusiva a una tarea o va a realizar varias tareas. Eso ahora da igual, lo importante es tener muy claro lo que necesitas para ejecutar todas las fases de producción en tu negocio.

Menciono esto de los recursos humanos porque un error muy habitual en algunos emprendedores es omitir las actividades o recursos cuando las tareas las van a ejecutar ellos mismos como promotores del proyecto.

Quién lleve a cabo las tareas es indiferente para el canvas, porque igualmente es un coste (tú comes todos los días y tienes un coste para tu negocio, otra cosa es que puedas cobrar de tu negocio desde el principio o no).

Estoy hablando demasiado de costes cuando hoy se trata de hablar de recursos, pero es inevitable vincular ambas cosas.

Recuerda que toda la parte izquierda del canvas estamos hablando de elementos tangibles. Al igual que pasaba con las actividades, si algún recurso está afectado por la temporalidad (es necesario solo al principio o pasado un determinado tiempo) en el desarrollo de tu negocio, indícalo de alguna manera.

Hasta aquí el artículo de hoy. Es breve, pero no se trata de enrolarme más de la cuenta. Tienes trabajo que hacer.

Te espero en el próximo contenido sobre los Socios Clave.