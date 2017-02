Landing dinámica: mejora la conversión y el nivel de calidad de tus campañas

Artículo escrito por Yolanda Sánchez de MAKE.

Contar con Landings Pages Dinámicas como página de aterrizaje en las campañas de SEM permite mejorar el nivel de calidad e incrementar el ratio de conversión, sobre todo para productos o servicios que se pueden encontrar con diferentes nombres. En MAKE Digital Marketing te contamos todas las ventajas que ofrecen para tus campañas y, lo más importante, para sus resultados.

Estas páginas de aterrizaje ofrecen una experiencia personalizada y adaptada a las búsquedas de los visitantes a través de la inserción dinámica de keywords, tanto en el título, como en la url y el contenido.

¿Qué son exactamente las landings page dinámicas?

Quizás te estés preguntando qué diferencia hay entre las landings tradicionales y las landings dinámicas.

Pues bien, con las landings dinámicas podemos crear una única plantilla y configurar varios campos como el encabezado de página, llamada a la acción, URL y algún otro elemento, de forma que el texto que contienen cambie en función de la búsqueda del usuario. De este modo, cuando haga clic en un anuncio y aterrice en la página de destino, encontrará un contenido relevante y totalmente adaptado a su búsqueda. Las landings estáticas no permiten esta adaptabilidad, teniendo que crear una página de destino por cada keyword, campaña o servicio para tener esta personalización.

Veámoslo con un ejemplo. Digamos que tienes una campaña genérica con estos tres grupos de anuncios y sus respectivas palabras clave: viajes baratos, chollos viajes y ofertas viajes.

Tendríamos dos opciones:

Opción 1: Diseñar tres landings pages, una por cada grupo de anuncios

Hacer una página de destino única con el titular “Viajes baratos” y una llamada a la acción como ”Reserva viajes baratos” para los tres grupos de anuncios.

Replicar y cambiar el texto por “ofertas viajes” en una de las páginas y “chollos viajes” en la otra.

Opción 2: Crear una sola landing para los tres grupos de anuncios.

Crear una sola plantilla de referencia configurando con texto dinámico los campos del titular, la llamada a la acción y otros elementos resaltables donde se insertará la consulta de búsqueda del usuario.

¿Cómo mejoran las landings dinámicas las campañas de PPC?

Lo más importante de este tipo de páginas dinámicas es que mejorarán considerablemente los resultados de nuestras campañas. ¿Por qué? Te contamos detalladamente sus ventajas más importantes:

Mejor nivel de calidad: Si la palabra clave que activa el anuncio, además de encontrarse en el anuncio, está también en la url de destino y en la página de aterrizaje, el algoritmo calificará nuestro resultado como relevante, lo que se traduce en una mejora de la posición, y por ello del CTR lo que permitirá optimizar los CPCs

Si la palabra clave que activa el anuncio, además de encontrarse en el anuncio, está también en la url de destino y en la página de aterrizaje, el algoritmo calificará nuestro resultado como relevante, lo que se traduce en una mejora de la posición, y por ello del CTR lo que permitirá optimizar los CPCs Mejor experiencia del usuario o cliente potencial al ofrecer contenido personalizado.

o cliente potencial al ofrecer contenido personalizado. Mejor tasa de conversión: El visitante que llegue hasta la landing encontrará en ella la palabra clave que introdujo en el buscador, además de un contenido específico totalmente adaptada a su búsqueda. Esto ofrecerá una experiencia personalizada a cada visitante lo que incrementará la probabilidad de conversión.

El visitante que llegue hasta la landing encontrará en ella la palabra clave que introdujo en el buscador, además de un contenido específico totalmente adaptada a su búsqueda. Esto ofrecerá una experiencia personalizada a cada visitante lo que incrementará la probabilidad de conversión. Ahorro de costes y tiempo: en lugar de crear una página de destino para cada campaña, tendremos solo que diseñar una plantilla que se adaptará a cada palabra clave.

Si vas a empezar a utilizar las landings dinámicas, hay que estar atentos a la hora de incluir los campos de texto personalizados, de forma que no rompan la coherencia del contenido, no aparezcan en exceso para no ser calificadas como spam y no aparezcan las erratas que puedan tener las consultas de búsqueda.

Como regla general, las campañas de PPC deben tener una landing específica para cada campaña, producto o servicio, ya que cuanto más específica y con una mayor concordancia con las palabras clave y los anuncios, mayor probabilidad de conversión.

Así que ¿qué mejor manera de optimizar nuestras campañas, tiempo y dinero que utilizar este tipo de landing? ¡Impleméntalo en tus campañas y mejora resultados!