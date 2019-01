La mejor ayuda para cumplir con tus propósitos de año nuevo

Hoy miles de personas asaltarán los gimnasios con el firme propósito de ponerse en forma y quitarse también los remordimientos ocasionados por el exceso de roscón de reyes. Pero mañana la rutina del trabajo y las tareas cotidianas volverán a dejarnos fuera de juego, porque la carne es débil y adoptar hábitos de vida saludables de de las cosas más difíciles en los tiempos que vivimos.

Como yo ya he pasado por esta situación de frustración por proponerme cumplir con determinados objetivos a nivel personal y comprobar que resulta dificilísimo, me gustaría recomendaros tres cosas que a mi me han ayudado y que creo que se trata de herramientas de gran utilidad como complemento a la decisión que habéis podido tomar al respecto de vuestros propósitos de año nuevo.

Leer Zen Habits: porque cuando se trata de iniciar un proceso de mejora resulta fundamental la motivación y a mi personalmente me ha ayudado mucho leer los artículos de Leo Babauta con consejos muy útiles y prácticos a nivel de mejora de hábitos como estos 8 pasos para crear nuevos hábitos. Realizar el Focus Action Planner durante 12 semanas para adquirir nuevos hábitos de vida y poner en marcha nuevas iniciativas ya sea a nivel personal o profesional. Se trata de una especie de agenda que ha creado María José Soto de la cual os recomiendo también escuchar su podcast. Usar una app tipo Productive ya que una vez que has comenzado a incorporar hábitos de productividad o vida saludable, es fundamental el mantenimiento y seguimiento, por lo que una app de este tipo puede resultarnos de gran utilidad.