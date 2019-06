La herramienta que necesitas para poner en orden tus finanzas personales - Loogic Startups

Hace algo más de un año que descubrí el podcast de María José Soto y como suele decirse, me vino como agua de mayo, porque llevaba mucho tiempo rondándome la cabeza la necesidad de poner orden en mis finanzas personales pero no tenía ni idea de por dónde empezar. Antes de esto había empezado a concienciarme de la necesidad de introducir una serie de mejoras en mis hábitos financieros gracias a la lectura de varios libros sobre el tema, pero lo malo en ese momento es que no tenía herramientas prácticas con las que trabajar para conseguir ese objetivo.

Entonces gracias a María José Soto pude realizar durante 3 meses el llamado planificador del cambio con el objetivo principal de organizar mis finanzas personales, empezando con algo tan sencillo como saber realmente cuánto estoy gastando al mes, algo que cuando tienes varias cuentas bancarias se hace realmente complicado de cuadrar. Además de esto pude organizar mejor mis fuentes de ingresos para tener una previsión al respecto y sobre todo empezar a establecer un sistema de ahorro e inversión automático, a través de Indexa Capital, algo que había querido hacer desde hacía tiempo pero que no acababa de decidir por el caos que tenía a nivel de conocimiento de lo que realmente estaba ganando y gastando cada mes.

Tras este proceso de mejora en mis finanzas personales gracias al planificador del cambio que había creado María José, decidí ponerme en contacto con ella para darle las gracias y ahí empezamos a hablar de posibilidades de colaboración. Pensé que María José podía sacarle mucho provecho a esta herramienta que había creado, pero que tenía que darle un enfoque concreto al tema financiero, algo que además ella conoce muy bien porque muchos de sus podcast los dedica a este tema.

Así es como María José se puso a trabajar en el Planificador Financiero para realizar una campaña de crowdfunding para lo cual me ofrecí a ayudar gracias a mi experiencia previa realizando este tipo de campañas para mis libros Emprender Ligero, Smart Money y Futurizable.

De esta forma es como nace el proyecto Planificador Financiero de María José Soto que está financiando a través de una campaña de Crowdfunding en Verkami en la cual te animo a participar. Estoy convencido de que esta herramienta te ayudará a poner en orden tu dinero y organizar mejor tu modelo de ingresos, ahorro e inversiones, algo que resulta fundamental para todo emprendedor.

Así que ya sabes, si quieres mejorar la gestión de tu dinero para que este te ayude a cumplir tus sueños, participa en la campaña de crowdfunding del planificador financiero en Verkami.